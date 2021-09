Meron Mendel bei „ABM Talks“

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität lädt am Mittwoch, 29. September, ab 16 Uhr zur nächsten Veranstaltung der „Abraham Bar Menachem (ABM) Talks“ ein. Prof. Meron Mendel (Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank) wird einen Vortrag mit dem Titel „Falsche Freunde im Hass vereint: Die deutsche Israel-Palästina-Debatte“ halten. Der Vortrag findet über Zoom statt und ist unter www.uni-giessen.de/satl erreichbar.