Messerangriff in Gießen: Verdächtiger wird ärztlich untersucht

GIESSEN - Nachdem er einen 60 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll, gehen die Ermittlungen gegen einen 48-Jährigen weiter. Der Tatverdächtige soll ärztlich begutachtet werden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Dann würden Ermittler prüfen, ob er einem Haftrichter vorgeführt werden kann.

Der 48 Jahre alte Mann soll am Donnerstag den 60-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben . Er wurde daraufhin festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Das Motiv und der genaue Hergang der Tat waren am Freitagmorgen weiterhin unklar, sagte die Polizeisprecherin. Auch zum Zustand des Opfers, das am Donnerstag in ein Krankenhaus kam, wurden keine neuen Details genannt.