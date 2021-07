Messerattacke erfunden: Mutter bringt Sohn ins Gefängnis

Der zu Unrecht beschuldigte Sohn musste nach dem Geständnis seiner Mutter nicht mehr zum Prozess erscheinen. Foto: Mosel

GIESSEN - Die schweren Vorwürfe wurden von der Ermittlungsbehörde sofort sehr ernst genommen: Am Abend des 9. März 2018 rannte eine ältere Frau blutend und hilfesuchend aus ihrer Wohnung. In der Frankfurter Straße kümmerten sich kurz darauf Passanten um die verletzte Asylbewerberin aus Afghanistan. Der eilig herbeigerufenen Polizei erzählte sie, ihr gewalttätiger Sohn habe sie attackiert, mit einem Messer auf ihren Kopf eingestochen und ihr Geld gestohlen. Am nächsten Tag wurde der damals 19-Jährige festgenommen und später wegen schweren Raubes angeklagt. Zu Unrecht, wie sich nach sieben Monaten Untersuchungshaft herausstellte. Denn die gravierenden Beschuldigungen entpuppten sich als Lüge. Ein Rechtsmediziner brachte im Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts ans Licht, dass sich die Frau die Wunden selbst zugefügt hatte - mit dem Ziel, den mehrfach vorbestraften Heranwachsenden ins Gefängnis zu bringen. Wegen Freiheitsberaubung und falscher Verdächtigung musste sich die 66-Jährige am Dienstag nun selbst vor Gericht verantworten. Auch weil sie alles zugibt, geht die verwitwete fünffache Mutter letztlich mit einer Bewährungsstrafe nach Hause.

Schnelles Geständnis

Dass die zierliche Frau mit dem hellblauen Kopftuch den Termin am Amtsgericht Gießen schnell hinter sich bringen möchte, wird überdeutlich. Nach der Verlesung der Anklageschrift lässt sie ihren Verteidiger für sich sprechen. Die Erklärung von Tomasz Kurcab fällt dann denkbar kurz aus: "Die Vorwürfe, wie sie hier stehen, werden vollumfänglich eingeräumt. Es tut ihr unheimlich leid, dass es so weit kommen musste." Der Rechtsanwalt ergänzt das Geständnis seiner Mandantin noch um persönliche Eindrücke. Den Sohn der Angeklagten kenne er schon lange, habe ihn selbst bereits verteidigt. "Er ist kein einfacher Jugendlicher und er hat psychische Probleme." Von ihm ausgehende Gewalttätigkeiten seien in der Familie an der Tagesordnung gewesen. Die wenigen Sätze bleiben der einzige Erklärungsversuch für die Tat. Die 66-Jährige selbst möchte auf Rückfragen der Vorsitzenden Richterin nicht antworten. "Ich bin ungebildet und Analphabetin", lässt sie - auch auf allgemeine Fragen zur Lebenssituation - von einer Dolmetscherin übersetzen.

Laut Anklage schnitt sich die Frau an dem Märzabend vor drei Jahren selbst drei Mal in die Kopfhaut - mit der Absicht, anschließend den Heranwachsenden zu beschuldigen. "Sie erweckte den Eindruck, Opfer einer Straftat geworden zu sein", so Staatsanwalt Benedikt Ullrich. Die Vorwürfe gegen ihren Sohn hielt die Frau in mehreren Polizei-Vernehmungen aufrecht, "damit dieser für längere Zeit inhaftiert wird". Selbst nach Prozesseröffnung blieb die Mutter bei ihrer Version. Erst am 19. Oktober 2018 stellte sich dann heraus, dass der mehrfach vorbestrafte 19-Jährige dieses Mal unschuldig war. Nachdem ein rechtsmedizinischer Gutachter folgerte, dass das Verletzungsmuster nicht zu dem angeblichen Tatablauf passte, wurde der junge Mann freigesprochen und erhielt einen finanziellen Ausgleich für die zu Unrecht erlittene U-Haft.

Auch in dem Verfahren gegen die Mutter kommt Rechtsmedizinerin Dr. Gabriele Lasczkowski nun zu dem Schluss, dass die dokumentierten, oberflächlichen Verletzungen die "Kriterien der Selbstbeibringung erfüllen". Die Angeklagte hatte die Tat durchweg als "dynamisches Geschehen" beschrieben, unter anderem sollte der Sohn zwei Mal mit der Klinge gegen den Kopf geschlagen und ihr zudem noch Tritte und Hiebe verpasst haben. "Wenn auf den Kopf eingestochen wird, sieht man sehr viel schwerere Verletzungen", fasst die Fachärztin für Rechtsmedizin zusammen. Auch müssten die Wunden dann unterschiedlich tief sein. Das im Treppenhaus sichergestellte, blutige Gemüse-Messer mit geriffelter Klinge sei darüber hinaus "keine Waffe, die man für Stiche gebrauchen würde oder kann."

In seinem Plädoyer betont Staatsanwalt Benedikt Ullrich, dass die Tat "deutlich über den gesetzlichen Normalfall hinausgeht". Schon für eine Freiheitsberaubung von einer Woche ist hier eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vorgesehen. Vor diesem Hintergrund fordert der Anklagevertreter eine zweijährige Bewährungsstrafe, auch weil die Mutter "die Strafverfolgungsbehörde als erzieherische Maßnahme missbraucht hat". Dem widerspricht Tomasz Kurcab, der einen minderschweren Fall sieht. Seine Mandantin habe sich schlichtweg "nicht anders zu helfen gewusst". Das Schöffengericht teilt diese Einschätzung, erhöht die von der Verteidigung geforderte Bewährungsstrafe allerdings um vier Monate auf anderthalb Jahre. Dazu muss die 66-Jährige 480 Euro an das Gießener Tierheim zahlen. "Sie wollten, dass ihr Sohn weggesperrt wird", richtet sich die Vorsitzende Sonja Robe nach der Urteilsverkündung direkt an die Angeklagte. "Das zeigt, wie verzweifelt sie als Mutter sein müssen, einen solchen Weg zu gehen - so falsch und so grausam er auch ist."

Da nach dem Geständnis keine weitere Beweisaufnahme mehr notwendig ist, muss der falsch verdächtigte Sohn nicht vor Gericht erscheinen. Er wäre aus der JVA Hünfeld vorgeführt worden - dort sitzt er inzwischen wegen einer anderen Straftat in Haft.