Mieten wenig sozial im "Sozialen Wohnungsbau" Gießen

Die Wellen schlagen hoch in der Fuldastraße: Bewohner sehen sich mit "Beruhigungsparolen" abgespeist.

GIESSEN. "Wenn ich das zusammenrechne, sind das zehn Euro je Quadratmeter, und das für Sozialwohnungen." Gemeint war die "sehr happige" Miete in den drei Neubauten der Wohnbau in der Fuldastraße 6 und 8 - das Gebäude mit der Hausnummer 4 befindet sich noch im Innenausbau. Und gesagt hat dies Conny Mim beim Runden Tisch des Flussstraßenviertels, der Corona-bedingt im Saal der benachbarten Aleviten-Gemeinde abgehalten wurde. Mim, die selbst in der Fuldastraße wohnt, hatte die Veranstaltung eröffnet. Der anwesenden neuen Wohnbauchefin Dorothee Haberland rechnete sie vor: "6,80 Euro Kaltmiete je Quadratmeter, 30 Cent Heizungspauschale plus 2,90 Euro Nebenkosten bedeuten bei 50 Quadratmetern Wohnfläche 500 Euro Gesamtmiete."

Geplant war, dass in diesen Häusern die Bewohner eine neue Heimstatt finden sollten, die aus den beiden benachbarten stark heruntergekommenen Häusern der Weserstraße, die direkt an der Bahntrasse liegen, wegen geplanten Abrisses ausziehen mussten. Mim fuhr fort: "Es hieß damals bezüglich des Auszuges dieser Mieter, dass nur 35 Prozent des Einkommens für die neue Ersatzwohnung in der Fuldastraße aufzubringen seien." Sie rechnete dann vor, dass bei einem Bruttolohn von 1600 Euro etwa 1100 netto übrig blieben, wovon fast die Hälfte für die Miete aufgewandt werden müsse. Wer Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II - landläufig Hartz 4 - bezieht, erhält vom Jobcenter monatlich 439,50 Euro für die Miete (lt. Richtlinien der Kosten für Gießen vom 1.1.2020).

Haberland entgegnete, dass statt den tatsächlichen Heizkosten nur noch eine diesbezügliche Pauschale von 30 Cent in Anrechnung gebracht werde, unabhängig von dem tatsächlichen individuellen Wärmeverbrauch der einzelnen Wohnung. Bei der Überprüfung der Bruttomiete sei sie auch selbst von den hohen Nebenkosten von 2,70 bis 2,90 Euro je Quadratmeter überrascht gewesen. Dies rühre jedoch daher, dass die Wohnbau in den vergangenen Jahren kaum einen Neubau errichtet habe, von dem sie die Höhe der Nebenkosten hätten ableiten können. Einzige Ausnahmen stellten ein schon vor längerer Zeit neu errichtetes Gebäude im Anneröder Viertel im Osten der Stadt und das vor einigen Jahren errichtete Wohnhaus Löbershof/Ecke Neustadt dar.

Hohe Nebenkosten

Von diesem Bau in der Innenstadt seien dann die tatsächlichen Nebenkosten auf die Wohnungen in der Fuldastraße übertragen worden. "Ich gehe davon aus, dass es bei der Abrechnung tatsächlich weniger sein wird." Von ihr somit in Aussicht gestellt, dass am Ende des Jahres eine mögliche Erstattung von Nebenkosten statt einer Nachzahlung erfolgen könnte, beruhigte die Versammlung nicht. Auch der von Haberland propagierten Heizkostensenkung durch die Passivbauweise auf 30 Prozent sahen die Teilnehmer etliche Kosten gegenüber, die diese weitgehend aufzehrten. "Man sollte den Leuten alles auf den Tisch legen. So auch die Kosten für den zusätzlichen Stromverbrauch der gesamten Lüftungsanlage, für die Reinigung der Filter, für den Austausch der Filter und für die Reinigung des gesamten Rohrsystems der Lüftungsanlage." Man habe immer nur die halbe Wahrheit gehört. Das sei so "locker vom Hocker" gekommen, wie beispielsweise: "Bisher wurde ja immer alles übernommen." Im Nachhinein ordne man diese Aussagen als reine Beruhigungsparolen ein.

Nicht unwidersprochen blieben auch die Argumente der Wohnbau-Chefin ob des vermeintlich niedrigen Durchschnittsmietpreises von 5,59 Euro je Quadratmeter ihrer Wohnbaugesellschaft. "In Hessen liegt dieser wesentlich höher", hob sie hervor. Dagegen argumentiert wurde, dass der Vergleich nicht unkommentiert gelten dürfe. Denn im gesamten südhessischen Raum, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, existiere ein sehr hohes allgemeines Wohnungsmietenniveau, das mit Gießen nicht zu vergleichen sei.