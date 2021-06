Mietendeckel für Gießen gefordert

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Die Zahlen des jährlich vorgelegten Berichtes des Gutachterausschusses für Immobilienwerte für die Stadt Gießen lassen aufhorchen. Denn die Auswirkungen auf den Mietwohnungsmarkt sind längst spürbar. Die Mieten steigen und steigen. Ohne einen Mietendeckel wird das Problem kaum lösbar sein", so der Mieterverein in einer Pressemitteilung.

Grundstücks- und Immobilienverkäufe sind erheblich zurückgegangen. Das habe nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, aber viel mit einem stark gesunkenen Angebot. "Da ist die These nicht falsch, dass die Stadt, zumindest im Innenbereich, weitgehend zugebaut und bereits so stark verdichtet ist, dass eine kritische Grenze erreicht ist", sagt der Vorsitzende Stefan Kaisers. Dabei zeige der Wertanstieg bei den Grundstücken mit Preisen zwischen 400 und 600 Euro pro Quadratmeter, dass der Bodenmarkt auch in Gießen aus den Fugen geraten sei. Boden sei kein vermehrbares Gut, Spekulation und starke Nachfrage würden die Preise nach oben treiben. "Und das hat direkte Auswirkungen auf die Wohnungsmieten, denn die Bodenpreise sind längst neben den reinen Baukosten zum wichtigsten Faktor für die Nettokaltmieten in den Neubauten geworden. Die liegen in der Stadt schon bei zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter, je nach Größe der Wohnung auch noch darüber. Das hat auch eine Sogwirkung für die Bestandsmieten, die deutlich stärker gestiegen sind als die allgemeinen Lebenshaltungskosten", so Kaisers. Er beklagt, dass es in Gießen weder eine Mietpreisbremse bei Neuvermietungen gebe, noch eine wirksame Deckelung bei den Bestandsmieten. Das Bürgerliche Gesetzbuch sehe im Rahmen der Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete vor, dass innerhalb von drei Jahren die Miete um 20 Prozent erhöht werden kann. Und solche Steigerungen seien keine Seltenheit. "Wer sich die gestiegene Miete nicht mehr leisten kann, muss sich um eine kleinere Wohnung bemühen, deren Quadratmeterpreis oft noch höher liegt, oder ins Umland ziehen, was aber vor allem im Speckgürtel um die Stadt auch nicht viel günstiger ist.