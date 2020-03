Mieter bleiben auch in Gießen in der Pflicht

Die städtische Wohnbau will bei Mietschulden aus der Corona-Krise individuell angepasst reagieren. Archivfoto: Friese

GIESSENMietern, die durch die Covid-19-Pandemie in eine finanzielle Notlage gekommen sind und deshalb ihre Miete nicht mehr zahlen können, darf der Vermieter im Zeitraum zwischen 1. April und 30. Juni nicht kündigen. Nach Bundeskabinett und Bundestag hat auch der Bundesrat dieser Regelung am Freitag zugestimmt. Allerdings gilt, dass "der Zusammenhang mit der Pandemie nachgewiesen werden muss. Das sonstige Kündigungsrecht bleibt unberührt", sagt Wohnbau-Geschäftsführerin Dorothee Haberland im Gespräch mit dieser Zeitung. "Mieter müssen aufpassen, dass sie nicht in Rückstand geraten. Sie müssen sich in einem solchen Fall selbst an die Vermieter wenden und glaubwürdig mitteilen, dass sie aktuell nicht in der Lage sind, zu zahlen. Man sollte dann versuchen, mit dem Vermieter eine Regel zu finden, ob in Raten gezahlt wird oder der Vermieter verzichtet", erläutert Stefan Kaisers, Vorsitzender des Mietervereins Gießen.

Kooperation

Die Wohnbau hat für ihre rund 7100 Wohnungen in der Stadt klare Regeln definiert. Mietern, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, bietet das städtische Unternehmen im Rahmen der seit Jahren erprobten Praxis der Mietschuldnerberatung individuelle Lösungen an. Dazu zählten Ratenzahlungen, Stundungen oder in geprüften Ausnahmefällen auch der Mietverzicht. "Zudem werden wir in absehbarer Zeit keine Kündigungen und Räumungen durchführen und frieren aktuelle Verfahren ein", erklärt Haberland. Dies erfordere jedoch eine enge und einvernehmliche Kooperation mit den Mietern. Trotz damit verbundener Erlösschmälerung setze die Wohnbau auch Mieterhöhungen nach BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete und im Zuge bereits vorgenommener oder laufender Modernisierungen aktuell aus.

Die Mieter seien selbst in der Pflicht, ihre Miete zu zahlen, weiß Kaisers. Als Beispiel, wie eine Vereinbarung mit dem Vermieter aussehen könnte, nennt er die Möglichkeit, einen Prozentsatz zu zahlen und den Rest zu stunden. Der Mietervereinsvorsitzende bezeichnet die jetzt auf Bundesebene beschlossene Regelung für Wohnungen und Gewerbeflächen als wichtige Maßnahme und ersten Schritt, damit es durch die Corona-Krise nicht zu Wohnungsverlusten kommt. "Es ist aber ein zweiter Schritt nötig", meint Kaisers, der auf den gemeinsam vom Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GDW und vom Deutschen Mieterbund vorgeschlagenen "Sicher-Wohnen-Fonds" verweist. Dieser Fonds soll laut Mitteilung des Mietervereins Gießen Mietern und Vermietern zugutekommen. "Denn wenn sich am Ende der Krise die Mietschulden türmen, ist das weder für Mieter noch für Vermieter hilfreich", bewertet der Verein. "Als Wohnbau unterstützen wir diesen Fonds sehr", unterstreicht Haberland. Es könne nicht sein, dass die finanziellen Auswirkungen der Krise bei den Wohnungsunternehmen blieben, die durch Klimaschutz und sozialen Wohnungsbau in den nächsten Jahren ohnehin vor großen Herausforderungen stünden. "Die Wohnbau muss handlungsfähig bleiben. Der Bedarf an Sozialwohnungen ist akuter denn je", ergänzt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Auch die OB ist der Auffassung, dass die Wohnbau die Folgen der Krise ebenso wenig allein stemmen könne wie der Gesellschafter Stadt Gießen. Deshalb sei man derzeit dabei, nach Fördermöglichkeiten und Investitions- und Zuschussprogrammen zu suchen.

Projekte laufen weiter

Die aktuellen Baustellen der Wohnbau für neue Sozialwohnungen liefen trotz der Krisensituation unverändert weiter. "Wir planen auch unverändert weiterhin Projekte", so die Geschäftsführerin. Mit Blick auf private Wohnungseigentümer, die ihr Eigentum vielleicht zur Alterssicherung vermieten und es über Kredite finanzieren, verweist die Oberbürgermeisterin explizit darauf, dass die jetzt auf Bundesebene beschlossenen Regeln "bei allem möglichen Zahlungsaufschub keinen Erlass von Mietschulden" bedeuten. Eigentümer, die dadurch in eine prekäre Situation kommen könnten, verweist die Rathauschefin auf verbesserte Kreditlinien der KfW.

"Die neuen Regeln schlagen hohe Wellen. Wir haben derzeit viele Anrufe von Vermietern, die wiederum von ihren Mietern angerufen werden", berichtet Christine Wagener, Vorsitzende von "Haus und Grund Gießen". Die meisten Vermieter seien durchaus verständnisvolle Menschen, die schon einsähen, dass der eine oder andere Mieter unverschuldet in eine Notlage geraten kann. "Die Ansprache des Vermieters ist dann aber zwingend", denkt auch Wagener. Für viele Kleinvermieter, für die die Einnahmen auch Teil der Rente sein können, sei es ein Unterschied, ob die Miete für die Einliegerwohnung kommt oder nicht. Insgesamt gelte es für beide Parteien gerade in der aktuellen Situation, miteinander zu reden und Vereinbarungen unbedingt schriftlich zu fixieren.