Mieterverein Gießen: Bei Mietverträgen genau hinschauen

GIESSEN - 90 Prozent aller in Deutschland abgeschlossenen Mietverträge enthalten nach Schätzungen des Mietervereins unwirksame Vertragsklauseln. In mehr als 19 Millionen Mietverträgen sind somit Regelungen und Klauseln vereinbart, die eindeutig gegen das Gesetz verstoßen oder die nach der Rechtsprechung der Gerichte Mieter übermäßig benachteiligen und deshalb unwirksam sind, wie aus einem Schreiben des Mietervereins Gießen hervorgeht. Unwirksam seien insbesondere oft Vereinbarungen in Mietverträgen zu Schönheitsreparaturen und Renovierungen. Daneben sind viele Mietvertragsangaben zur Wohnungsgröße falsch, sind Fragen der Tierhaltung, der Kündigungsfristen oder der Mieterrechte unwirksam geregelt, wie der Vorsitzende Stefan Kaisers ausführt.

Unwirksame Vertragsklauseln findet man nicht nur in "selbst gestrickten" Mietverträgen von Einzelvermietern. Auch in Formularmietverträgen von Maklern, Hauseigentümervereinen oder Wohnungsunternehmen stünden viele unwirksame Regelungen. Das gelte auch dann, wenn sich diese Verträge "Mustermietvertrag" oder "Einheitsmietvertrag" nennen.

Gesetzliche Regelung

Ist eine Vertragsklausel unwirksam, tritt an ihre Stelle die gesetzliche Regelung, zum Beispiel die des Bürgerlichen Gesetzbuches. Bevor Mieter einen Vertrag unterschreiben, sollten sie sich beim örtlichen Mieterverein beraten lassen, ob die Vereinbarungen wirksam sind oder nicht. Spätestens aber, wenn der Vermieter Rechte aus dem Vertrag ableitet, muss dieser geprüft werden, rät Kaisers. Ein Mietvertragsformular des Deutschen Mieterbundes sowie eine Hausordnung und ein Übergabeprotokoll können kostenlos im Internet unter www.mieterbund.de heruntergeladen werden.