Mieterverein Gießen: "Gentrifizierung nicht thematisiert"

GIESSEN - Wo sie die Schwerpunkte ihrer Wohnungspolitik für die Stadt setzen wollen, also wie der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen gedeckt werden kann, wollte der Anzeiger unter anderem in Teil 2 der Fragerunde von den fünf Oberbürgermeisterkandidaten wissen (veröffentlicht in der Ausgabe vom 27. August). Der Mieterverein Gießen bewertet die Antworten in einer Stellungnahme aus Sicht der Mieterschaft:

Frank-Tilo Becher (SPD) will den Neubau von Sozialwohnungen vorantreiben, was angesichts der wachsenden Zahl an Haushalten, die eine solche Wohnung benötigen, richtig ist. Angesichts begrenzter Finanzmittel dafür ist aber nicht einsichtig, warum solche Wohnungen auch für mittlere Einkommen (>2000 Euro/Netto/Monat) bereitgestellt werden sollen, fragt sich der Mieterverein. Schließlich gelänge es nicht einmal, allen Menschen mit kleinen Budgets eine solche Wohnung zu geben. Becher betone zudem die Notwendigkeit zur Ausschöpfung der Sozialquote, das heißt, der anteilige Bau von öffentlich geförderten Wohnungen im Rahmen größerer privater Neubauprojekte. "Das haben wir schon lange gefordert, warten bis heute auf die Umsetzung," so der Mietervereinsvorsitzende, Stefan Kaisers.

Private Projekte

Frederik Bouffier (CDU) setze auf das Instrument des Ankaufs von Sozialbindungen, um so den Bestand an Sozialbindungen zu sichern, anstatt Neubauten zu errichten, was viel Zeit erfordere. "Allerdings entstehen so keine zusätzlichen preisgünstigen Wohnungen, die in einer weiter wachsenden Stadt dringend benötigt werden. Außerdem ist die Preis- und Belegungsbindung dann nur zehn Jahre, bei den Neubauten immerhin 15 Jahre", erklärt der Mieterverein dazu. Bouffier wolle dann noch private Hauseigner anregen, ihr Haus aufzustocken, wenn das möglich ist. Dazu will er als Anreiz die Stellplatzsatzung lockern.

Alexander Wright ( Bündnis90/Grüne) setze auf die städtische Wohnbau, die sowohl den Neubau als auch die energetische Modernisierung im Bestand vorantreibe. "Dazu muss das Unternehmen aber von der Stadt mit den notwendigen Finanzmitteln ausgestattet werden, um die großen Investitionen zu schultern," meint Kaisers in dem Schreiben. Woher das Geld kommen soll, sage Herr Wright aber nicht. Auch er wolle die Sozialquote und zusätzlich den privaten Wohnungsbau unterstützen, wird aber hier nicht konkret, wie das geschehen soll, merkt der Mieterverein dazu an.

Marco Rasch (Die Partei) kritisiert zwar satirisch die Misere auf dem Wohnungsmarkt, bleibe aber leider schlüssige Lösungsvorschläge schuldig, urteilt Kaisers. Thomas Dombrowski (unabhängig) will die Zusammenarbeit der verschiedenen Wohnungsanbieter in der Stadt stärken, erkläre aber nicht, was das zur Verbesserung der Wohnungssituation beitragen soll, so der Mieterverein.

Geeignete Maßnahmen

"Von keinem der OB-Bewerber hört man Lösungsvorschläge zu einem anderen wichtigen Thema der Wohnungspolitik der Stadt, der Gentrifizierung. In der letzten Zeit wurden von Investoren Wohnhäuser aufgekauft, entmietet und dann zu hochpreisigen Apartments umgebaut und an den Markt gebracht. Hier darf die Stadt nicht zusehen, muss geeignete Maßnahmen des Bauordnungsrechts einsetzen, um diese Entwicklung hin zu mehr teurem Wohnraum zu stoppen," so Kaisers.

Der Mieterverein fordert in seinem Schreiben die Wähler auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und damit Einfluss auf die städtische Wohnungspolitik zu nehmen.