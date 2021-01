Mieterverein Gießen zum "Sozialmonitoring Flussstraßenviertel"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Bericht über das Sozialmonitoring im Flussstraßenviertel bringt für alle, die sich mit dem Thema befassen, keine neuen und überraschenden Erkenntnisse, wie der Vorsitzende des Mietervereins Gießen, Stefan Kaisers, in einer Presseerklärung zum Thema moniert: "Leider erfährt man von der Sozialdezernentin nichts darüber, wie man die soziale Schlagseite in der Nordstadt und Weststadt verändern kann", so Kaisers. Mit Erneuerung der Sozialbauten würde das nicht gehen, es werde die Sozialsituation eher verfestigen, heißt es.

"Von Politikern der Grünen und der SPD im Stadtparlament wird zuweilen gefordert, in der Nordstadt, speziell im Flussstraßenviertel, müsse eine bessere "soziale Mischung" der Bewohnerschaft erreicht werden. Der vormalige SPD-Fraktionschef Merz sprach von der "Notwendigkeit einer sozialen Sanierung". "Ein durchmischtes Wohnangebot für Jung und Alt sowie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und -schichten" sieht auch das "integrierte Quartierskonzept" als langfristige Entwicklungsperspektive vor. Doch einen konkreten Plan mit Maßnahmen, wie das erreicht werden soll, sucht man vergeblich", beklagte der Mieterverein bereits im November und macht selbst Vorschläge dazu.

Die Gebäude in der Nordstadt, die zum Großteil nach dem Krieg entstanden, wurden nahezu alle als öffentlich geförderte Wohnungen von der Städtischen Wohnbau errichtet. Gießen wurde so zur Stadt mit der höchsten Dichte an Sozialwohnungen in Hessen. Da die Vergabe solcher Wohnungen ausschließlich an Mieter mit geringen Einkommen erfolgen darf, resultiert daraus, dass nur sozial benachteiligte Menschen ein Wohnrecht bekommen können. Das prägt die Sozialstruktur bis heute. Selbst der Wegfall der Sozialbindungen für die meisten Wohnungen in den alten Häusern hat keine Veränderung bei der sozialen Gruppenzugehörigkeit bewirkt, weil die Wohnbau das Mietniveau im Bereich um 5 Euro/qm gehalten hat und die Wohnungsqualität auch nicht mehr rechtfertigt. Zudem soll die Bewohnerschaft nicht finanziell überfordert und so aus dem Viertel verdrängt werden. Im Zuge der Umsetzung des Sanierungskonzeptes von 2013 werden nun mehr und mehr alte Gebäude abgerissen und neue entstehen. Um die jetzigen Mieter nicht zu vertreiben, werden wieder öffentlich geförderte Wohnungen gebaut, womit sich aber automatisch keine sozialstrukturelle Verbesserung erreichen lässt. Welche Maßnahmen könnten nun zielführend sein, um die Zusammensetzung der Bewohnerschaft vielfältiger zu machen? Neben dem Wohnungsbau mit Sozialwohnungen müsste es auch ein Angebot für frei finanzierte Wohnungen geben, im kleinen Teil sogar Eigentumsbildung, so Kaisers. Darüber hinaus müsse es ein gutes Angebot an Kindertagesstätten, Spielstätten und Freizeitmöglichkeiten geben, ebenso ein durchdachtes Verkehrskonzept. Die Gestaltung des Außenraumes müsse eine Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen ermöglichen und eine erholsame Atmosphäre schaffen.

"Will man die Forderung der Politiker im Stadtparlament für eine soziale Umgestaltung ernst nehmen, von denen übrigens bemerkenswerterweise keiner selber in der Nordstadt wohnt, müssen sie auch für Umsetzungskonzepte sorgen. Der beginnende Kommunalwahlkampf bietet Gelegenheit für einen Ideenwettbewerb," meint Kaisers.