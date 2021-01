Mieterverein kritisiert Nichtgeltung der Mietpreisbremse für Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es sei anachronistisch, dass das Land Hessen die Stadt Gießen 2018 in den Kreis der Gemeinden aufgenommen habe, für die eine spezielle Landesförderung des sozialen Wohnungsbaus notwendig sei, weil es einen Wohnraumengpass gebe. Aber bei der Entscheidung für die Geltung der Mietpreisbremse in der Stadt tue man so, als sei der Wohnungsmarkt ausgeglichen, kritisiert der Vorsitzende des Mietervereins Gießen, Stefan Kaisers, in einer Pressemitteilung. In Hessen gilt seit November die neue Mieterschutzverordnung zur Mietpreisbremse, nach der in bestimmten Gemeinden bei laufenden Verträgen Mieterhöhungen auf maximal 15 statt auf 20 Prozent in drei Jahren gedeckelt werden.

Die Stadt Gießen ist von den Regelungen ganz ausgenommen, was beim Mieterverein zu der Kritik führt, dass die Regelung der Wohnrealität in der Stadt nicht Rechnung trage. "Mit den derzeitigen Begrenzungen können starke Preissteigerungen im Mietwohnungsbestand nicht ausreichend verhindert werden. Aus unserer Sicht ist deshalb zunächst eine bundesweit geltende Regelung erforderlich, wonach Mieten innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren höchstens um fünf Prozent ansteigen dürfen, genauer gesagt um maximal ein Prozent pro Jahr. Dies entspricht in der Regel dem derzeitigen Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten. Für höhere Mietsteigerungen als beim allgemeinen Lebenskostenanstieg gibt es keine Berechtigung", schreibt Kaisers weiter.

Gutachten erstellt

Zur "Feststellung von Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten im Sinne des § 556 d Abs. 1 BGB" habe das Institut für Wohnen und Umwelt (IWU) in Darmstadt ein Gutachten für die Landesregierung erstellt. Darin seien die Gemeinden aufgeführt, die die fünf Kriterien für die Aufnahme erfüllen. Dazu zählen etwa der Mietpreisanstieg, die Neubautätigkeit oder der örtliche Wohnungsleerstand. "Hinsichtlich der Stadt Gießen und anderer Kommunen wie Kassel und Friedberg ist eine Aufnahme in den erweiterten Betrachtungsraum notwendig. Auch hier sind mehrere Kriterien erfüllt, besonders die Mietsteigerungen sind enorm." Alleine wegen der von Studenten und jungen Menschen häufiger getätigten Wohnungswechsel seien jedes Mal Mietsteigerungen die Folge. In Gießen sei zudem keinerlei grundsätzliche Entspannung auf dem Wohnungsmarkt eingetreten.