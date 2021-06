Mieterverein kritisiert sozialen Wohnungsbau in Gießen

Die Wohnbau hat in den vergangenen Jahren einige Sozialwohnungen gebaut. Gefragt seien aber auch andere Unternehmen, sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Archivfoto: Scholz

GIESSEN - Der Mieterverein blickt in einer Mitteilung kritisch in den Geschäftsbericht 2020 der Wohnbau. Vor allem deshalb: Im vergangenen Jahr stiegen die Mieten bei dem Unternehmen um 2,3 Prozent. Dabei habe die Inflationsrate im gleichen Zeitraum nur 0,5 Prozent betragen. "Die Mieten sind also selber maßgeblicher Treiber für die Steigerung der Lebenshaltungskosten. Dabei sollte von den kommunalen Wohnungsbeständen eigentlich eine dämpfende Wirkung auf das Mietniveau ausgehen, zumal es hier um eine Mieterschaft geht, die im unteren Drittel der Einkommenspyramide angesiedelt ist", erklärt Vorsitzender Stefan Kaisers. Im letzten Jahr habe die Wohnbau noch erklärt, sich wegen Corona bei den Mieterhöhungen temporär begrenzt zurückzuhalten. "Offensichtlich hat das die neuerliche deutliche Steigerung der Mieten nicht behindert", meint Kaisers.

Kritik übt der Verein auch am sozialen Wohnungsbau in der Stadt. Immer wieder habe er den Magistrat in den letzten Jahren dazu aufgefordert, konsequent bei allen Neubauprojekten ab 50 Wohnungen eine Sozialquote von 25 Prozent durchzusetzen. Das sei aber leider nicht geschehen, weil der Koalition der politische Wille dazu gefehlt habe. Die Folgen seien jetzt spürbar. In der Bilanzpressekonferenz auf die Frage angesprochen, warum von den für die vergangene Wahlperiode angekündigten 400 Sozialwohnungen bislang nur ein kleiner Teil gebaut wurde, habe die Vorsitzende des Verwaltungsrates der Wohnbau, Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, entgegnet, dass diese Wohnungen bislang nur mit der Wohnbau assoziiert würden. Gefragt seien aber auch andere Unternehmen.

"Hier zeigt sich das wohnungspolitische Versagen des schwarz-rot-grünen Magistrats, dessen Vertreter sehr kreativ dabei seien, die Schuld bei anderen zu suchen anstatt bei sich selber", heißt es in der Erklärung des Mietervereins. Erfreut sei man, dass im neuen Magistrat ein Sinneswandel eingetreten sei, die Sozialquote als Instrument für mehr bezahlbaren Wohnraum konsequent zu nutzen.