Mieterverein: Modernisierung läuft falsch

Giessen (red). Auch der Mieterverein ist für energetische Modernisierung des Wohnungsbestandes, aber dabei muss die Verteilung der Kosten fair und sozial erfolgen, fordert der Vorsitzende des Mietervereins Gießen, Stefan Kaisers in einer Pressemitteilung: "Bei dem hoch ambitionierten Passivhaus-Standard der Wohnbau läuft das falsch, weshalb wir sagen: So nicht. Das Passivhaus ist ein gebauter Denkfehler. Wenn es in dem Tempo weitergeht, wird die notwendige Gebäudeertüchtigung noch in 30 Jahren nicht abgeschlossen sein und die Finanzmittel werden dazu nicht reichen." Der Mieterverein will, dass die Belastungen aus der energetischen Modernisierung zwischen Vermieter, Mieter und Staat gedrittelt werden, denn alle haben einen Vorteil davon.

Dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek al Wasir und der Wohnbau wirft man vor, die Sanierungsmaßnahme ideologisch in einem rosigen Licht darzustellen. Die große Energieeinsparung bis zu 80 Prozent werde in den Vordergrund gerückt, aber über die hohen Kosten dafür und die unsoziale Lastenverteilung verliere man kein Wort.

Das Grundproblem der Wohnbau bei ihren Sanierungsprojekten sei erst bei genauerem Hinsehen zu erkennen: "Auch wegen der aufwendigen Wärmedämmverbundsysteme an der Fassade, meist aus dem Problem-Bauschaum Polystyrol, steigen die Kaltmieten um zwei, drei Euro pro Quadratmeter. Doch die versprochene Energieeinsparung macht nur gut einen Euro pro Quadratmeter aus. Deshalb rechnet sich das Vorhaben für die jetzigen Mieter nicht. Die Wohnbau habe den Vorteil, dass der Wohnwert ihres Bestandes steigt. Ebenso sei man über den angeblichen Vorteil eines "behaglicheren Wohnklimas" anderer Meinung. Die hermetisch abgedichteten Wohnungen würden alle mit automatischer Zwangslüftung und Wärmerückgewinnung ausgestattet, damit kein Schimmel entstehe. Kaisers: "Oft klagen Mieter über zu trockene Raumluft beim Betrieb solcher Anlagen. Hustenreiz, trockene Nasenschleimhäute sowie gereizte Augen sind dafür Anzeichen." Damit sich nicht Keimschleudern bilden, müssen die Lüftungsfilter jährlich gewechselt und eine regelmäßige Reinigung durchgeführt werden. Auch diese Kosten blieben beim Mieter hängen.