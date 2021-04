Mieterverein will Bündnis für Mietenbegrenzung

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Gießener Mieterverein regt ein breites gesellschaftliches Bündnis von Parteien und Verbänden an, um zu einer bundesweit geltenden wirksamen Mietpreisbegrenzung zu kommen. „Gutes und gesundes Wohnen ist eine der zentralen sozialen und ökologischen Fragen der Zeit. Für das Gemeinwesen braucht es Möglichkeiten eines Mietendeckels und des Milieuschutzes für Privatmieter, aber auch für soziale Einrichtungen“, heißt es in einer Presseerklärung.

Zur Begründung sagt der Vereinsvorsitzende Stefan Kaisers: „Die Kaltmieten in Gießen haben sich in den letzten Jahren trotz vieler Neubauten weiter erhöht. Der Preisanstieg war dabei deutlich stärker als die Inflationsrate. Nimmt man die Wohnungen der Wohnbau Gießen heraus, dürften die Bestandsmieten in der Stadt im Durchschnitt schon bei über 8 Euro/qm (Kaltmiete) liegen. Die Angebotsmieten bei der Neuvermietung bewegen sich, je nach Größe der Wohnung, zwischen neun und zwölf Euro pro Quadratmeter (ohne Nebenkosten). Das ist für immer mehr Haushalte nicht zu finanzieren, da das Durchschnittseinkommen hier unter dem anderer vergleichbarer Städte liegt.“

Beim Mieterverein schlägt man ein breites gesellschaftliches Bündnis aus Parteien und Verbänden vor, um im kommenden Bundestagswahlkampf politischen Druck aufzubauen, damit die nächste Regierung das Thema anpackt und eine Lösung findet: „Es braucht eine bundesweit geregelte Eindämmung der Mietpreise. Zudem ist ein gemeinwohlorientierter Neustart in der Bodenpolitik notwendig, um Spekulationen zu verhindern.“