Mietpreisbremse in Gießen schon 1920 Thema

Krisen verändern den Alltag, nicht bloß in Zeiten von Corona. Dabei waren die Probleme, denen sich die Gießener 1920 und damit in der Nachkriegszeit stellen mussten, teils andere als heute. Der Anzeiger blickt in diese schwierige Zeit und fragt: Wie lebte es sich im Städtchen vor 100 Jahren? Im Fokus des vierten Teils "Suchst Du noch oder wohnst Du schon?" steht diesmal die Wohnungsnot, zu deren Linderung die Stadt 1920 mit einer Verfügung sogar ins Privateigentum eingreift. Notbauten entstehen, doch das alles greift der heimischen Mieterversammlung zu kurz. Sie fordert ein beherzteres Handeln des Staates und für ganz Hessen eine Mietpreisbremse.

Im fünften und letzten Teil "Nicht nur von Luft und Liebe" geht es dann um Arbeit und Ernährung in Gießen. (olz)