Mietstundungen werden auch in Gießen gewährt

Die städtische Wohnbau hat aktuell 100 000 Euro höhere Mietforderungen als im Vorjahreszeitraum.

GIESSENMietern, die wegen Corona ihre Miete nicht zahlen können, darf der Vermieter nicht kündigen. Diese Regelung, die bis Ende Juni läuft, hat in der Stadt ganz unterschiedliche Auswirkungen. "Unsere Mietforderungen in den Bereichen Wohnen und Gewerbe sind aktuell 100 000 Euro höher als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr", sagt Dorothee Haberland, Geschäftsführerin der städtischen Wohnbau. Beim Gießener Mieterverein machen die entsprechenden Fälle derzeit allerdings nur fünf Prozent der Beratungen aus, während das Problem bei der Schuldnerberatung der Caritas bislang keine Rolle spielt.

Die bundesweit geltenden Regeln sind klar: Wer im genannten Zeitraum seine Miete wegen der Pandemie nicht zahlen kann, darf für 24 Monate nicht gekündigt werden. "Erst, wenn der Mieter oder Pächter die Zahlungsrückstände auch nach dem 30. Juni 2022 noch nicht beglichen hat, kann ihm wieder gekündigt werden", heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung.

"Tagesgeschäft"

Grundsätzlich seien Mietforderungen für ein sozial ausgerichtetes Unternehmen wie die Wohnbau "ein Stück Tagesgeschäft", berichtet Haberland. Auch in der aktuellen Situation gehe die Gesellschaft im Fall von Mietrückständen auf die entsprechenden Mieter zu, so Haberland, die ausführt, dass das Forderungsmanagement stetig weiterentwickelt wird. Gleichzeitig formuliert die Geschäftsführerin einen ganz klaren Appell: Mieter, die auch wegen Corona in finanzielle Schieflage kommen, sollen sich unbedingt bei der Gesellschaft melden. Denn nur dann ließen sich individuelle Vereinbarungen treffen mit dem Ziel, die Wohnung für die Betroffenen zu erhalten. Mieterhöhungen setze die städtische Gesellschaft aktuell in der Corona-Krise aus.

Dass die Regeln am 30. Juni enden, kritisiert Stefan Kaisers als Vorsitzender des heimischen Mietervereins: "Diese Regelung jetzt zu beenden und nicht zu verlängern, ergibt keinen Sinn. Weder ist die Corona-Krise Ende Juni vorbei noch sind es die finanziellen Einbußen." Nach wie vor erlitten sehr viele Menschen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit deutliche Einkommensverluste. Eine Rückkehr in den normalen Arbeitsalltag sei für viele noch lange nicht in Sicht. "Wir fordern die Bundesregierung nachdrücklich auf, die Menschen für weitere drei, besser sechs Monate vor der Kündigung wegen Zahlungsverzugs zu schützen. Denn die Menschen können nichts dafür, dass sie in diese Situation geraten sind", formuliert der Mieterverein.

Bei "Haus & Grund Gießen" ist das Thema Mietstundungen wegen Corona bislang nicht in besonderem Maß aufgetreten. "Am Anfang haben Mieter teils aus Unwissenheit nicht gezahlt, und es gab Mitglieder, die von ihren Mietern angesprochen wurden. Dann, wenn Mieter in angemessener Form auf ihre Vermieter zugegangen sind, ist es aber zu Lösungen gekommen", berichtet Geschäftsführerin Andrea-Barbara Walker.

Altersvorsorge

Daneben habe es einige Fälle gegeben, in denen Mieter keine Nachweise vorgelegt haben, dass die Mietrückstände durch Corona bedingt seien. "Das hat sich aber beruhigt, einzelne Fälle sind beim Anwalt", so die Geschäftsführerin. Grundsätzlich kommt sie in diesem Zusammenhang darauf zu sprechen, dass bei den Vermietern differenziert werden muss. "Es ist ein Unterschied, ob Stundungen bei einem Unternehmen wie der Wohnbau vorkommen oder bei einem älteren Kleinvermieter, der seine Einliegerwohnung als Altersvorsorge vermietet", betont Walker. Auch für den gewerblichen Bereich, in dem viele Betriebe wegen der Verordnungen einige Zeit nicht öffnen konnten, ergänzt Christine Wagener, dass Vermieter meist bereit seien, nach Lösungen zu suchen. "Denn anderenfalls droht unter Umständen ein Leerstand", weiß die Vereinsvorsitzende.