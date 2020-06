Minikonzerte für jeweils einen Besucher

Die Kassenhalle des Stadttheaters wird am Montag zum Schauplatz eines ganz besonderen Konzertabends. Foto: Rolf K. Wegst

giessen (red). Das Stadttheater Gießen kündigt an, in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 20 Uhr in flammendem Rot zu erstrahlen. In der Kassenhalle spielen Musiker des Philharmonischen Orchesters derweil spezielle Mini-Konzerte im 1:1-Format. Mit der Beteiligung an diesen zwei bundesweiten Aktionen machen Musiker und Theater auf die dramatische Lage rund um Konzerte sowie die darniederliegende Veranstaltungsbranche aufmerksam.

Institutionen und Unternehmen beteiligen sich in ganz Deutschland an der "Night of Light". "Durch die Illumination ihrer Gebäude senden sie ein sichtbares Signal als Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft, die auf der Roten Liste der aussterbenden Branchen steht und weitere 100 Tage Lockdown nicht überstehen würde, so dass hunderttausende Arbeitsplätze akut gefährdet sind", heißt es in einer Pressemitteilung. Über Grenzen und Sparten hinweg solidarisierten sich die verschiedenen Teilnehmer und setzten sich gemeinsam für die Aufnahme eines Branchendialogs mit der Politik ein. Die Farbe Rot symbolisiere dabei die Leidenschaft der Kulturschaffenden: "Wir brennen für das, was wir tun!"

Durch die Hygienevorschriften besonders stark eingeschränkt sind derzeit auch die Orchester-Musiker. Mit dem Format der 1:1-Konzerte wollen sie am Montag ab 20 Uhr die besondere Atmosphäre des illuminierten Theaters für intime Konzerterlebnisse nutzen, die den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen Rechnung tragen und gleichzeitig die Einschränkungen, denen Kulturschaffende derzeit unterliegen, verdeutlichen. In der Kassenhalle des Stadttheaters werden musikalische Kurzbeitrags von rund 10 Minuten für je einen Besucher geboten. Es musizieren abwechselnd Gowoon Baek und Vera Krauss (Geige), Torsten Oehler (Cello), Kirsten Mehring (Flöte) sowie Kurt Förster und Alexander Schmidt-Ries (Posaune).

Die Konzerte sind kostenlos, Spenden fließen in den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung, die damit Musiker unterstützt, die existenziell bedroht sind. Die beteiligten Gießener Musiker verzichten auf eine Gage, als kleines Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement verdoppelt das Stadttheater die eingehenden Spenden.

Interessierte, die eines der sehr exklusiven Konzerte erleben möchten, können sich bis Sonntagabend per Mail unter einszueins@stadttheater-giessen.de anmelden und einen Wunschzeitraum nennen; sie bekommen dann einen persönlichen Konzerttermin ebenfalls per Mail mitgeteilt.