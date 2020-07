Missbrauchsprozess in Gießen: Erinnerungen ungewollt verfälscht?

Der Prozess am Landgericht Gießen wird fortgesetzt. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Behutsam nimmt die Großmutter ihre Enkelin in den Arm. Gerade hat die junge Frau den Platz im Zeugenstand verlassen, ihre episodenhafte Befragung ist am sechsten Verhandlungstag abgeschlossen. Auf der Anklagebank sitzt ihr Vater. Vom Kindergartenalter an, listet die Staatsanwaltschaft auf, soll er seine entwicklungsverzögerte Tochter insgesamt 103 Mal schwer sexuell missbraucht haben. Etwas verloren steht die 20-Jährige nun mit ihrer Oma, die sie zu jedem Termin begleitet hat, im Gerichtssaal. Auf dem Flur wartet nämlich mit der Mutter des Angeklagten eine weitere Verwandte auf ihre Vernehmung. Der anderen Großmutter will das Mädchen allerdings keinesfalls über den Weg laufen. Kurzfristig schafft der Vorsitzende der 2. Großen Strafkammer, Jost Holtzmann, einen zweiten Ausgang durch das richterliche Beratungszimmer. Ein Wachtmeister schleust die Familienmitglieder so ohne Begegnung aneinander vorbei.

Ob sich die von der Nebenklägerin ausführlich geschilderten Ereignisse aber tatsächlich so zugetragen haben, steht nun auf dem Prüfstand. Denn objektive Beweise gibt es nicht. Während die Rechtsmedizinerin in ihrem Gutachten einen Missbrauch weder ausschließen noch bestätigen kann, erhebt die Aussagepsychologin einen auffälligen Befund. "Ungewollte Erinnerungsverfälschungen" sollen demnach zu einer "partiellen, unabsichtlichen Falschaussage" geführt haben.

Im Herbst 2014, fünf Tage nach dem letzten "Papa-Wochenende", an dem es wiederholt zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll, hat Dr. Gabriele Lasczkowski das damals 14 Jahre alte Mädchen rechtsmedizinisch untersucht. Bei der Spurensuche habe es sich um "rein prophylaktische Erwägungen" gehandelt, denn nach mehr als 72 Stunden sei ein Nachweis hier nicht mehr zu erwarten. Folglich konnte die Medizinerin "kein Fremdmaterial" feststellen, ebenso keine frischen Verletzungen oder Folgen von Gewalteinwirkung.

"Hohe Fantasiebegabung"

Generell gelinge in nur drei bis 16 Prozent der Fälle, in denen ein Sexualverbrechen vermutet wird, ein eindeutiger Nachweis. "Meine Erfahrung ist, dass sehr oft gar nichts zu finden ist." Die Jugendliche habe die Untersuchung ruhig über sich ergehen lassen, berichtet die Sachverständige, die allerdings "deutliche Anspannung" bemerkte, als die Durchführung eines Schwangerschaftstests thematisiert wurde. "Das Mädchen hatte innere Not", fasst die Rechtsmedizinerin zusammen. Erst das negative Testergebnis habe "zum Aufatmen" geführt.

Während der Erstattung der Gutachten sitzt die Mutter der heute 20-Jährigen im Zuschauerbereich. In ihrer Zeugenaussage hatte sie an einem früheren Verhandlungstag - ebenso wie ihre zweite Tochter - einen vagen Verdacht geäußert, dass irgendetwas an der, von großer Nähe geprägten, Beziehung zwischen Vater und Kind nicht stimmen könnte. Gleichzeitig räumte die Mutter aber auch ein, dass das Mädchen generell zu ausgeschmückten Geschichten neige, die Kerninformation allerdings in der Regel wahr sei.

Ob die Zeugenaussage der jungen Frau nun "schlüssig, fehlerfrei und glaubhaft" ist oder "auch anders als durch tatsächliches Erleben entstanden sein kann", hat Diplom-Psychologin Sonja Parr untersucht. Laut früherer Befunde befindet sich die 20-Jährige mit einem IQ von 72 "an der Grenze zur geistigen Behinderung", falle allerdings "durch ihre Wissbegierde, das sprachliche Ausdrucksvermögen sowie die hohe Fantasiebegabung" aus dem Raster. Zwar sei die Frau generell in der Lage gerichtsverwertbare Aussagen zu machen, "sie ist aber eine Zeugin, bei der man mit Ausschmückung rechnen muss", folgert die Sachverständige. Insbesondere die sehr detaillierten Erinnerungen, die die Nebenklägerin an ihre frühe Kindheit haben will, sowie die plastisch geschilderten Schmerzempfindungen, sieht Parr nach so langer Zeit kritisch.

Die Gutachterin legt den Prozessbeteiligten eine seitenlange Aufzählung abweichender und widersprüchlicher Angaben vor. Besonders auffällig ist für die Psychologin, dass "originelle Details", die eine Aussage eigentlich individuell einfärben, immer wieder ausgetauscht worden sind. "Die Menge an neuen Inhalten, die wir hier haben, ist ungewöhnlich." Aufgrund der "erheblichen logischen Inkonstanten" kann die Psychologin die Zuverlässigkeit der Schilderungen nicht bestätigen: "Die Aussage hat zu große Mängel."

"Klare Worte"

Eine gezielte Beeinflussung des Mädchens schließt Parr allerdings aus. Mehrfach war in dem Prozess zur Sprache gekommen, dass sich die Jugendliche vor Erhebung der Vorwürfe vermehrt für Sexualkunde interessierte. Im Fernsehen soll sie außerdem Berichte zum Thema Missbrauch angesehen haben. "Ob sie dieses Wissen dann in Verbindung zu Erlebnissen mit ihrem Vater gebracht hat, die aber gar nicht passiert sind, ist rein spekulativ." Faktisch könnte ein ganzes "Gefüge an Einflussfaktoren" zu einer unbeabsichtigten Verfälschung geführt haben, auch weil sich das Mädchen vor Gericht als besonders kompetent zeigen wollte.

Nach diesen "klaren Worten" äußert Richter Jost Holtzmann die Befürchtung, die Zeugin "überfordert zu haben". Zwischen tatsächlicher Erinnerung und aufgefüllter Assoziation zu unterscheiden, sei nun die Aufgabe der Kammer.