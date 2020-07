Missbrauchsprozess in Gießen: Freispruch gefordert

Das Urteil in dem Prozess soll am Freitag verkündet werden. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Als Staatsanwältin Daniela Zahrt ihr Plädoyer beendet, kochen im Sitzungssaal 227 die Emotionen hoch. Die Mutter der 20-jährigen Frau, die ihrem Vater vorwirft, sie seit dem Kindergartenalter schwer sexuell missbraucht zu haben, kann ihre Tränen nicht zurückhalten. "Nein!", flüstert eine Zuschauerin kopfschüttelnd immer wieder vor sich hin. Und auch Dagmar Nautscher ist als Nebenklage-Anwältin sichtlich aufgewühlt. Ihre Stimme klingt brüchig, als sie den Angeklagten direkt anspricht: "Sie haben Ihre Tochter, die Sie geliebt und bewundert hat, schamlos ausgenutzt und in einer Vielzahl von Fällen missbraucht. Ich bin überzeugt, dass es so war und die Staatsanwaltschaft ist es auch." Dennoch fordert die Anklagevertreterin einen Freispruch, auch wenn Zahrt betont, "dass mir das zutiefst widerstrebt". Die Vorwürfe, so erläutert sie in ihrem Schlussvortrag, seien nicht mit der zur Verurteilung erforderlichen Sicherheit aufklärbar. Objektiv betrachtet, "und das muss ich leisten als Juristin", blieben wegen widersprüchlicher Schilderungen und fehlender handfester Beweise zu viele Ungereimtheiten.

Auf der Anklagebank verhallt das Gesagte ohne große Gefühlsregung. Stoisch und äußerlich teilnahmslos sitzt der 49 Jahre alte Kfz-Mechaniker neben seinem Verteidiger. Gerade diese Emotionslosigkeit, die sich durch das gesamte Verfahren zieht, wertet Zahrt als Hinweis, dass sich der Vater zwischen 2005 und 2014 tatsächlich an seiner entwicklungsverzögerten Tochter vergangen haben könnte.

Besitz von Kinderpornografie

Auf die Konfrontation mit den Vorwürfen im November 2014 habe der Angeklagte nicht mit "empörtem Bestreiten" reagiert, sondern sofort seine geschiedene Frau bezichtigt: "Aha, so willst Du Dir also das Haus unter den Nagel reißen." Dabei hatten die früheren Eheleute das Nutzungsrecht der Immobilie bereits notariell geregelt. Auch in der psychiatrischen Klinik, in der der Gießener nach einem Suizidversuch mehrere Wochen behandelt wurde, kamen die - angeblich falschen - Verdächtigungen nie zur Sprache. Stattdessen versicherte der 49-Jährige seiner Exfrau per SMS: "Es tut mir unendlich leid, dass ich der Familie wehgetan habe." Als "schwer belastend" sieht die Staatsanwältin vor allem die auf dem Handy des Angeklagten gefundenen Nacktfotos der Zwillingstöchter. Die von ihm angeführten pädagogischen Gründe, "halte ich geradezu für absurd", so Zahrt, die bereits ein weiteres Verfahren wegen des Besitzes von Kinderpornografie eingeleitet hat. Obendrein sei auch die Aussage der Zwillingsschwester glaubhaft gewesen. Sie berichtete ebenfalls, dass ihr der Vater in einer Nacht zu nah gekommen war.

Weiterführende Links

Doch all das reicht nicht für eine Verurteilung. Da objektive Beweise fehlen, sind die Schilderungen der kognitiv eingeschränkten jungen Frau entscheidend. Eine Aussagepsychologin hatte hier "erhebliche Mängel" sowie zahlreiche Widersprüche ausgemacht und eine "partielle, unabsichtliche Falschaussage" - vermutlich entstanden durch unbewusste Beeinflussung und auch Überforderung - für wahrscheinlich gehalten. Die Staatsanwältin nimmt in ihrem Plädoyer die Missbrauchsschilderungen an den verschiedenen Tatorten - im Elternhaus, im Apartment des Vaters, bei "Bus-Treffen" von Campingfreunden sowie beim letzten "Papa-Wochenende" - nochmals auseinander. Letztlich seien die Erklärungen deutlich zu variabel und in der Folge "das, was als Ergebnis übrig bleibt, mehr als bitter". Denn durch die immer wieder veränderten Details, Ausschmückungen, Ergänzungen und Abweichungen sei am Ende "nichts konkret belegbar". Der wahre Kerngehalt ist laut Zahrt "mit juristischen Mitteln nicht aufklärbar".

Prozessstrategie unterstellt

Die "riesengroßen Widersprüche" macht selbstredend auch Verteidiger Philipp Kleiner zum Inhalt seines Schlussvortrages. Die Mutter der jungen Frau hat zu diesem Zeitpunkt den Saal bereits weinend verlassen. Kleiner arbeitet anatomische Unmöglichkeiten und ungenaue Ortsangaben heraus, fordert ebenfalls einen Freispruch. Dem Angeklagten das Tatgeschehen nachzuweisen - wie es das deutsche Strafrecht verlangt - "ist in keinem der 103 angeklagten Taten gelungen". Als "Lügnerin" will der Verteidiger die junge Frau aber keinesfalls bezeichnen. "Das verbitte ich mir. Und ich maße mir nicht an, zu wissen, was passiert ist. Ich war nicht dabei."

Kurz zuvor hatte Nautscher dem Angeklagten nebst Beistand eine Prozessstrategie vorgeworfen, die ihre Mandantin gezielt diskreditiere. Selbst seine "greise Mutter" habe der 49-Jährige instrumentalisiert, damit die junge Frau "von der eigenen Großmutter noch eine reingewürgt bekommt". Die knapp 80-Jährige erzählte am letzten Verhandlungstag, dass sich das Mädchen oftmals obszön verhalten habe. Aus ihrer Fassungslosigkeit macht die Rechtsanwältin keinen Hehl. Der Vater habe die Behinderung seiner Tochter ausgenutzt, um sie zu missbrauchen. Dass dies nun gerade aufgrund der kognitiven Einschränkung nicht nachweisbar sei, "ist bitter und unerträglich". Das Urteil soll am kommenden Freitag verkündet werden. "Dann mögen Sie den Gerichtssaal als freigesprochener Mann verlassen, aber nicht mit weißer Weste", folgert Dagmar Nautscher. Und fügt eindringlich hinzu: "Da wird etwas an Ihnen kleben bleiben."