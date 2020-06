Missbrauchsprozess in Gießen: Zwillingsschwester sagt aus

Der Prozess am Landgericht Gießen soll sich bis Anfang Juli ziehen. Symbolfoto: Mosel

Giessen. Das Schluchzen hallt im Gerichtsflur nach. Die junge Frau weint laut, ihre Mutter fest umschlungen. Äußerlich teilnahmslos passiert auch ihr Vater diese Szenerie. Im Sitzungssaal liegt ein ganzes Konvolut an Fotos auf dem Richtertisch. Die Polizei hat die Bilder vor rund sechs Jahren auf dem Smartphone des Mannes sichergestellt. An Familien-Selfies, geschossen an einem der letzten "Papa-Wochenenden", reihen sich intime Aufnahmen seiner Zwillingstöchter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Gießener schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in 103 Fällen vor. Mehr als neun Jahre lang soll er sich regelmäßig an seiner entwicklungsverzögerten Tochter vergangen haben. Am dritten Verhandlungstag beschreibt deren Schwester im Zeugenstand ein subtiles Gefühl, das sie über Jahre umtrieb: "Ich habe als Kind immer mal wieder gedacht, dass hier etwas nicht stimmt." Inzwischen sei ihr aber klar, "dass auch bei mir Sachen passiert sind".

Eigentlich will der Vorsitzende Richter der Zweiten Großen Strafkammer, Jost Holtzmann, der heute 20-jährigen Frau das Anschauen der Fotos gar nicht zumuten. Mehrfach fragt er behutsam nach, ob sie bereit ist, weitere Aufnahmen zu betrachten. Dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, möchte die Zeugin explizit nicht. Wie auch ihre Zwillingsschwester, die als Nebenklägerin auftritt, spricht sie in großem Detailreichtum über Situationen, die sie lange Zeit nicht zuordnen konnte. "Ich habe nicht gedacht, dass Missbrauch in meiner eigenen Familie stattfindet."

"Ein Bauchgefühl"

Bis heute blieben viele Teile ihrer Erinnerung "schwarz", während andere plötzlich in unkontrollierbaren Flashbacks zurückkämen. Nach der Trennung der Eltern verbrachten die damals 13-jährigen Mädchen jedes zweite Wochenende beim Vater, entweder in seiner neuen Wohnung oder bei sogenannten "Bus-Treffen" von Campingfreunden. Laut den Schilderungen seiner körperlich behinderten Tochter sollen an nahezu jedem dieser Termine - und auch früher im Elternhaus - sexuelle Übergriffe stattgefunden haben. Ihre Schwester hadert deswegen mit sich. "Da war damals so ein Bauchgefühl, aber ich bin dem nicht genug nachgegangen." So sei es "abstoßend" gewesen, dass der Papa ihrer frisch geduschten und noch nackten Schwester "mit dem Handy so nah war". Der Angeklagte erklärt diese Vorgehensweise allerdings mit einer Erziehungsmaßnahme. Die entwicklungsverzögerte Tochter - damals gerade in der Pubertät - sei ständig ohne Hose herumgelaufen und habe sich "unanständig" auf der Couch gerekelt. Die Aufnahmen habe er dann gemacht, um bei ihr "ein Schamgefühl auszulösen", nachdem Belehrungen nicht gewirkt hätten. So sei auch sein Appell "wenn die Nachbarn reingucken, geht Papa ins Gefängnis" ohne Verhaltensänderung geblieben. Die entstandenen Fotos habe er im Anschluss sogar seiner Mutter gezeigt, um zu verdeutlichen "wie die sich mir gegenüber verhält".

Allerdings sollen so ausschließlich aus der Entfernung geschossene Bilder entstanden sein. Woher die ebenfalls sichergestellten Detailaufnahmen rühren, kann sich der Vater dagegen nicht erklären. "Das sind meine Kinder, ich bin nicht pädophil", betont er. Und sein Verteidiger Philipp Kleiner ergänzt: "Die einzige Möglichkeit, die er sieht, ist, dass die Mädchen die Fotos selbst gemacht haben." Mit den Aufnahmen konfrontiert, bricht die Tochter im Zeugenstand in Tränen aus. Denn auch von ihr befinden sich Fotos in der Akte. Der Vater will sie in ihrem Einverständnis - beim Anziehen nach dem Duschen - gefertigt haben, um "zu zeigen, was für ein wunderschönes Mädchen, was für ein Engelchen, sie ist". Schließlich sei die Jugendliche in der Schule wegen ihres Aussehens gemobbt worden. Die heute 20-Jährige bestreitet das. "Wenn ich gewusst hätte, dass es solche Bilder von mir gibt, hätte ich sofort verlangt, dass sie gelöscht werden."

Mehr als vier Stunden lang schildert die junge Frau Momente, die ihr damals merkwürdig vorkamen, sie teils sogar in "panische Angst" versetzten. Sie erinnert das "starke Herzrasen" als sie im elterlichen Ehebett gemeinsam mit ihrem Vater "Die Schöne und das Biest" auf Videokassette anschaute und er "so nah kam". Als Kleinkind sei sie "ein krasses Papa-Kind" gewesen, habe sich aber früh distanziert: "Ich wollte diese Art der Nähe nicht." Dennoch habe sie Jahre später - auf Drängen der Schwester hin - bei einem "Bus-Treffen" einmal den Platz neben dem Vater im Bett eingenommen. "Mitten in der Nacht" sei sie dann aufgewacht, habe seine Hand an ihrem BH gespürt. "Du bist mal wieder schlafgewandelt", habe der Angeklagte dies am nächsten Tag kleingeredet und gelacht.

Die junge Frau berichtet, dass sie - trotz der eigenen Erfahrungen - "erstmal wütend reagiert" habe, als ihre Schwester sie kurz darauf ins Vertrauen zog. Dies offenbar auch deswegen, weil die Vorwürfe zunächst sehr vage blieben. Dennoch hätten die Mädchen anschließend ein Zeichen verabredet: "Wenn wieder etwas passiert, dann zieh' mir am Fuß." Als dies eines Nachts auf dem Schlafsofa tatsächlich geschehen sei, "waren da auf einmal ganz viele Geräusche". Das Schnalzen eines Unterhosengummis, ein "Grummeln" des Vaters, "dann habe ich mich aufgerichtet". Sofort sei sie von dem Angeklagten angeherrscht worden: "Misch Dich nicht ein!" Mit zusammengekniffen Augen "wollte ich schnell wieder einzuschlafen, aber in meinem Kopf war ganz viel los." Verstanden habe sie all das aber erst viel später. "Ich wünschte, ich wäre die Betroffene", sagt die 20-Jährige im Gerichtsflur zu ihrer Zwillingsschwester. "Dann müsstest Du nicht hier sitzen."