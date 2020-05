"Mister Spex" hat Filiale im Seltersweg in Gießen eröffnet

Neuer Mieter: "Mister Spex" ist im Seltersweg eingezogen. Foto: Mister Spex

Giessen (bl). An Brillenanbietern hat es in Gießens Innenstadt bisher ohnehin nicht gemangelt - nun ist ein weiterer hinzugekommen. Im Seltersweg 52 hat "Mister Spex" jüngst eine Filiale im neuen "Optiker-Dreieck" eröffnet, die dritte in Hessen und die 25. bundesweit. In den nächsten Tagen sollen noch zwei Geschäfte in Mönchengladbach und Düsseldorf folgen. "Alle drei Stores punkten dabei nicht nur durch ihre hochfrequente Lage, sondern befinden sich in Städten, in denen wir bereits viele Bestandskunden und eine hohe Markenbekanntheit haben", erläutert Jens Peter Klatt, der als "Vice President Retail" unter anderem die aktuelle und zukünftige Expansion verantwortet, in einer Pressemitteilung.

Gießen sei zwar - was die reine Einwohnerzahl betrifft - einer der kleineren Standorte von "Mister Spex". Attraktiv sei jedoch die hohe Zentralität durch das große Einzugsgebiet von fast einer halben Million Einwohnern im Umland. Zudem biete Gießen mit den Hochschulen und ihren Studierenden "eine spannende Zielgruppe". Ursprünglich sollte es schon im April losgehen, die Corona-Krise hat aber zu einer Verschiebung geführt. Zuvor war in den Räumen die Mode-Kette "Bonita" untergebracht.

Als im Februar bekannt geworden war, dass "Mister Spex" neuer Mieter in der Fußgängerzone wird, hob Markus Pfeffer als Geschäftsführer des BID Seltersweg das "interessante Konzept" hervor. Es sei nämlich anhand dieses Beispiels ein bemerkenswertes "Umkehrverhalten" zu beobachten: von einem Unternehmen, das seine Produkte nach der Gründung 2007 zunächst nur online vertrieben hat und seit einer Weile seine Präsenz im stationären Einzelhandel verstärkt. Das sei ein wichtiges Signal und zeige, dass persönliche Beratung und das haptische Erlebnis durchaus wertgeschätzt würden.

Die Kunden erwarte vor Ort auf einer Verkaufsfläche von rund 90 Quadratmetern ein Sortiment von über 700 Modellen verschiedener Marken, kostenfreie Sehtests und Brillenanpassungen sowie ein Zugriff auf den Online-Shop mit mehr als 10 000 Fassungen. Der Ansatz von "Mister Spex" sei "voll auf Omnichannel" ausgerichtet. Das bedeutet, dass verschiedene Kanäle bedient werden sollen.

Zumindest in der realen Welt gibt es aufgrund des Coronavirus vorerst ein paar Einschränkungen. So ist noch bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ab 2. Juni dann montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr. Um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, gelten wie überall entsprechende Abstands- und Hygieneregeln; auch Schutzmasken sind Pflicht. Bei Brillenanpassungen und Sehtests werden Handschuhe getragen, Hände, Oberflächen, Refraktionsräume und Produkte regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Bis auf Weiteres werde darauf verzichtet, Kontaktlinsen anzupassen, der Erwerb sei aber nach wie vor möglich. Und bestellte Brillen würden auf Wunsch an eine vom Kunden gewählte Adresse versandt.