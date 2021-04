5 min

Mit 27 an der Spitze von Stadtverband und Fraktion der FDP Gießen

Eigentlich wollte Dominik Erb nie in eine Partei eintreten, nun steht er mit 27 Jahren an der Spitze von Stadtverband und Fraktion der FDP in Gießen. Denn nur zu meckern, habe ihm nie gereicht. Für die eigenen Überzeugungen muss er nun aus der Opposition heraus kämpfen. "Das ist keine Schande", betont er im Interview.

Von Benjamin Lemper