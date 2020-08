Soll Lust auf mehr machen: das neue Programm des Jbw. (Foto: Stadt Giessen)

GIESSEN - (red). Unter dem Motto „Mit Abstand das Beste“ startet das Jugendbildungswerk der Universitätsstadt nach der Corona-bedingten Pause mit seinem Programm und über 50 Veranstaltungen. Seminare, Workshops und Fortbildungen für Jugendliche und junge Erwachsene sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kinder- und Jugendarbeit werden angeboten.

Seit über 50 Jahren hat es sich das Jugendbildungswerk zur Aufgabe gemacht, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen interaktiven und kostengünstigen Zugang zu außerschulischer Bildung zu verschaffen. „Die Angebote sind aktuell, an den Interessen der jungen Menschen orientiert und machen Spaß und Lust auf mehr“, erläutert die Jugenddezernentin Gerda Weigel-Greilich in einer Pressemitteilung. Selbstverständlich finden alle Herbst-Winter-Veranstaltungen unter den entsprechenden Hygienevorgaben oder online statt. Die Angebote sollen helfen, gut durch Schule und Alltag zu kommen, Selbstvertrauen und Motivation fördern und vermitteln, wie man in Konfliktsituationen selbstsicher und deeskalierend auftritt. In anderen Bereichen wird Medienkompetenz vermittelt, beispielsweise in dem Workshop „Facts or Fake“.

Darüber hinaus gibt es Künstlerisches, Kreatives und Nachhaltiges für junge Leute bis 27 Jahre, beispielsweise den Workshop „Basics der digitalen Fotografie“ oder den Poetry-Slam-Workshop „Wortspiel“.

Die Bildungsurlaube zur politischen Bildung zum Thema „Europa“ nach Straßburg und zum Nahost-Konflikt nach Israel sind geplant, werden aber nur stattfinden können, wenn keine Reiseeinschränkungen vorliegen und die Coronaregeln es möglich machen.

Ebenso finden wieder zahlreiche Fort- und Weiterbildungen für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter statt. Neu sind die Online-Formate zum „Umgang mit Antisemitismus im pädagogischen Raum“ sowie zum Thema „Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung“. Ebenso findet eine Internet-Veranstaltung zu „Online-Seminare entwickeln, planen und umsetzen“ statt. Mehr unter: www.jbw-giessen.de.