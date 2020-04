Mit Algorithmen gegen Corona

Fein säuberlich eingetippt : Die App des Uniklinikums Marburg soll einen schnellen persönlichen Covid-Check ermöglichen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG (red). Mit Innovation und High-Tech möchten das Uniklinikum Marburg und die Gesundheitsregion Marburg-Biedenkopf der Corona-Pandemie begegnen. Deshalb wurde unter der Leitung von Prof. Martin Hirsch, Professor für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Philipps-Universität Marburg, einem der internationalen Pioniere seines Fachs, in den vergangenen Tagen und Nächten eine neuartige Web-App Covid-Online entwickelt. Das Uniklinikum Marburg und seine Kooperationspartner versuchen mit dieser digitalen Unterstützung den Patientenstrom mit Corona-Anfangsverdacht in der Region Marburg-Biedenkopf besser zu steuern. Menschen, bei denen "Corona-Symptome" auftreten, sollen mit der Web-App schnell die Möglichkeit bekommen, ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit für eine Covid-19-Infektion und ihre Risikodisposition einzuschätzen und gegebenenfalls schnelle Hilfe anzufordern, heißt es in einer Pressemitteilung des Uniklinikums.

Was bietet "Covid-Online"? Die Bürger haben bei Symptomen, die auf eine Coronavirus-Infektion hindeuten über das Online-Portal die Möglichkeit, anhand eines Fragekatalogs einen persönlichen Gesundheits-Check durchzuführen. Es werden zum einen Fragen gestellt zum Gesundheitszustand, zu bestimmten Krankheitszeichen wie Fieber, Husten oder Atemnot sowie auch Fragen zu Alter, Geschlecht und Gewicht, zu Risikofaktoren wie Übergewicht und Rauchen und zu Begleiterkrankungen, wie Bluthochdruck, Diabetes und Durchblutungsstörungen.

Persönliches Risiko

Die Web-App liefert dem Nutzer unmittelbar im Anschluss nach Absenden des Fragebogens eine Fallnummer samt Einschätzung seines persönlichen Risikos für das Vorliegen einerCoronavirus-Erkrankung (Covid-19)sowie zu seinem Risiko, Komplikationen zu erleiden. Zudem erhält der Nutzer Hinweise zum weiteren Vorgehen in seiner Region, also sehr konkrete nächste Schritte, wohin er sich in seiner Region wenden kann. Ist die Situation mehrdeutig, bietet die Web-App den Nutzern die Möglichkeit, über ein Call-Center am Universitätsklinikum Marburg mit Fachärzten und angehenden Medizinern in Kontakt zu treten, das täglich von 7.30 bis 18 Uhr für Fragen zum Covid-Online-Ergebnis zur Verfügung steht. Die Fallnummer von Covid-Online diene später auch zur Ergänzung klinischer Befunde, damit Ärzte stets ein vollständiges Bild haben. Das System ersetze selbstverständlich nicht eine fachliche, medizinische Einschätzung und keinen Arztbesuch, es kann aber den Nutzern einen ersten Hinweis und weitere Hilfestellungen geben, heißt es weiter. Das Entwicklerteam aus Medizinern und IT-Spezialisten unter Leitung von Martin Hirsch und Prof. Bernhard Schieffer hat in die Programmierung der Fragen-Algorithmen die aktuellsten klinischen Erfahrungen zu Covid-19 aus China, Italien und Spanien und einem breiten Expertenkreis eingebracht.

Die Web-App kann nicht nur im Landkreis Marburg-Biedenkopf genutzt werden, sondern steht perspektivisch auch bundesweit zur Verfügung, bietet dort aber derzeit aus Kapazitätsgründen weder die regionsspezifischen Handlungshinweise noch die Hotline des Uniklinikums Gießen und Marburg, informiert das Klinikum. Ein erster Probelauf habe bereits gezeigt wie hilfreich dieses in Rekordzeit entwickelte System sein könne.

Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es am Anfang zu einer hohen Auslastung und Wartezeiten kommen kann, weshalb die Bürger um Geduld gebeten werden. Die bisher etablierten Anlaufstellen der hausärztlichen Infektionssprechstunden und die Hotline 116117 stehen ja auch weiterhin zur Verfügung."

"Quantensprung"

Das System stelle für das Universitätsklinikum Marburg und den Landkreis Marburg-Biedenkopf einen "technologischen Quantensprung" dar, weil über eine digitale Steuerung regionale Krankenhäuser, Rettungsdienst, Arztpraxen, soziale Einrichtungen wie Pflege- und Altenheime digital vernetzt werden und so ihre Patientinnen und Patienten gezielter und zeitsparender steuern können.