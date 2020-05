Mit Anmeldung zur Andacht

Jetzt teilen:

Giessen (red). Am Sonntag finden in der Bonifatiuskirche um 11 Uhr und um 12 Uhr eine Musikalische Andacht statt. Nach acht Wochen ohne Gottesdienste und Konzerte tastet sich die Bonifatiusgemeinde wieder in eine neue Normalität zurück. In den jeweils etwa 30-minütigen Andachten erklingt eine Improvisation über "Christ ist erstanden" auf der Eule-Orgel, das Lied "Dir, dir Jehova will ich singen" aus dem Schemelli-Gesangbuch, das "Priére a notre dame" von Leon Boëllmann und die Fuge in g-moll (BWV 578) von Johann Sebastian Bach. Ausführende sind Uta Kuttner (geistlicher Impuls), Nicole Tamburro (Sopran), Michael Gilles (Orgel).

Vorerst stehen wegen den Corona-Beschränkungen in der Bonifatiuskirche pro Veranstaltung insgesamt nur 50 (Sitz-)Plätze zur Verfügung. Deswegen wird um Anmeldung gebeten. Informationen dazu finden sich auf der Homepage www.bonifatius-giessen.de.