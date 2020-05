Mit Behinderung in der Corona-Krise: Je mehr Trubel, desto besser

Volles Haus: Durch Corona-Krise und "Homeschooling" gehen bei der neunköpfigen Familie Jahnel-Vogel "die Tage fast noch schneller vorüber als sonst". Foto: Lemper

Giessen/Garbenteich. Langweilig wird es für Familie Jahnel-Vogel nie. Daran kann auch das Coronavirus nichts ändern. Im Gegenteil: "Die Tage sind fast noch schneller vorüber als sonst", erzählen Sabine Vogel und ihr Mann Kemal Fred Jahnel. Bei sieben Kindern mag das nicht verwundern. Auch die 13-jährige Katharina genießt es, wenn um sie herum so richtig Trubel herrscht, wenn die Geschwister schreien, toben und um ihren Rollstuhl rennen - und sich alle noch mehr Zeit für ihre Pflege nehmen. "Das ist für sie eigentlich eine tolle Situation, sie gluckst und lacht dann immer ganz besonders zufrieden", betonen die Eltern. Aber die Angst um die mehrfach schwerbehinderte Tochter bleibt natürlich - wohlwissend, "dass wir sie nicht zu 100 Prozent werden schützen können".

Katharina leidet an einem genetischen Defekt, der nicht mit Medikamenten behandelt werden kann. Sie ist blind, neigt zu Lungenentzündungen, kann nicht selbstständig sitzen oder laufen und muss über eine Sonde - inklusive Flüssigkeitszufuhr - ernährt werden. "Die Betreuung ist sehr intensiv, wir müssen sie beschäftigen und uns auf ihre Bedürfnisse einlassen", sagt Sabine Vogel. Und fügt hinzu: "Ihr ist es wichtig, dabei zu sein, sie muss aber nicht stundenlang bespaßt werden."

Normalerweise besucht Katharina die Martin-Buber-Schule in Gießen. Mehrere Wochen war das nicht möglich, inzwischen ist sie wieder einmal dort gewesen. "Das hat ihr sichtlich gutgetan", berichtet ihr Vater. Denn ein "echtes Homeschooling" sei für das Mädchen nicht zu leisten. "Wir können mit ihr keine Hausaufgaben erledigen." Zum Ertasten und Erfühlen erhält sie gelegentliche Stimulationen, etwa mit einem kleinen Klavier, einer Massage-Matte oder einem Fußbad. Bei schönem Wetter stehen Ausflüge an. Dafür hat die Familie, die in Garbenteich lebt, extra ein spezielles Fahrrad angeschafft, in dem auch Katharina transportiert werden kann. Ihr großer Bruder Julian (16) geht zudem mit ihr spazieren, denn sie liebt es, an der frischen Luft zu sein.

Den Ausfall der schulischen Schwimm-AG können die Eltern dagegen nicht kompensieren. Zu der einen oder anderen notwendigen Therapie, die für gewöhnlich in der Schulzeit stattfindet, muss die 13-Jährige allerdings dennoch gefahren werden. Für eine willkommene Abwechslung sorgte bis vor ein paar Monaten ein Pflegedienst, der sich dreimal pro Woche für drei Stunden gezielt um Katharina gekümmert hat. Grund war eine Epilepsie, die bei ihr nicht klassischerweise als Anfall, sondern in Form von Absencen aufgetreten sei. Da der Pflegedienst keine epileptischen Beobachtungen notiert hat, habe die Krankenkasse auch keinen Bedarf mehr gesehen, die Kosten zu tragen. Mit Corona hatte das also nichts zu tun; gerade in den vergangenen Wochen hätte sich jedoch eine zusätzliche kleine Entlastung sicher als vorteilhaft erwiesen.

Sabine Vogel und Kemal Fred Jahnel kommt daher zugute, dass sie einerseits beide in der Tagespflege tätig sind und zu Hause arbeiten können, andererseits für sie lange dasselbe galt wie für Kitas und Schulen: Ihre Einrichtung musste geschlossen bleiben. Das bedeutete zwar auch finanzielle Einbußen, gleichzeitig konnten sie sich voll und ganz den eigenen Kindern widmen. Das erfordert nämlich die volle Aufmerksamkeit, insbesondere der Jüngsten: Pauline (2), Valentin (5) und Charlotte (8). Immerhin konnten sie den großen Spielraum im Erdgeschoss, der sonst bis 15 Uhr für die Mädchen und Jungen in der Tagespflege reserviert ist, zum Klettern, Schaukeln und Tollen komplett für sich nutzen. "Vor dem Fernseher wollen wir sie jedenfalls nicht parken."

Strukturierter Alltag

Marlene (11), Caroline (15) und Julian sind aufgrund ihres Alters ohnehin eigenständiger, haben viele Ideen, vermissen dafür umso mehr ihre Klassenkameraden sowie die sportlichen Freizeitaktivitäten. Am Musikschulunterricht können sie zumindest per Videokonferenz teilnehmen. Beim ältesten Sohn ist durch die mangelnden Sozialkontakte sogar die Beziehung zur Freundin in die Brüche gegangen. "Man lebt sich auseinander", sagt der 16-Jährige nüchtern. WhatsApp und Skype können eben nur bedingt das Persönliche und schon gar nicht Nähe ersetzen. "Kinder und Jugendliche brauchen doch Input von außen", weiß Sabine Vogel. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln können sie sich jetzt wenigstens ab und zu mit Freunden treffen, teils haben sie sich auch für ein paar Stunden in der Schule aufgehalten.

Um die Kids im "Homeschooling" zu unterstützen, haben Sabine Vogel und Kemal Fred Jahnel darauf geachtet, bei aller Improvisation "Struktur in unseren Alltag zu bringen". Das heißt, wie gewohnt aufzustehen, zusammen zu frühstücken und sich dann an die Arbeitsaufträge zu machen. Das funktioniere mal mehr, mal weniger gut, "aber wir sind da konsequent hinterher". Die zurückliegenden Wochen hätten gezeigt, dass Schule auch anders laufen könne und den Schülern durchaus einiges zugetraut werden dürfe. Gleichwohl befürchten sie, dass manche Kinder, denen die Eltern nicht helfen können, weil sie die Lerninhalte nicht begreifen, wegen des fehlenden Präsenzunterrichts "hinten runterfallen werden".

Seit beide Mitte Mai wieder ihre Arbeit aufgenommen haben, ist das "Homeschooling" jedoch nicht mehr gegen Mittag erledigt, sondern hat sich zu einer "Ganztagsgeschichte" entwickelt. "Trotzdem sind wir froh, dass nun ein wenig mehr Normalität in unsere Familie zurückgekehrt ist. Wir wissen das sehr zu schätzen, weil es viele Menschen gibt, die noch sehr weit davon entfernt sind", zeigt sich Kemal Fred Jahnel zuversichtlich. Die Frage, ob er und seine Frau die Corona-Krise als besonders belastend empfinden, fällt deshalb eindeutig aus: "Nö, wir freuen uns vielmehr, so viel Zeit mit unseren Kindern verbringen zu können. So viel gemeinsame Zeit werden wir wahrscheinlich nie mehr haben."