Mit Bordell-Roman in Gießen

Emma Becker, geboren 1988 im Großraum Paris, lebt gemeinsam mit ihrem Kind in Berlin. "La Maison" ist ihr dritter Roman, für den sie mehrfach nominiert und ausgezeichnet wurde. In ihrem Buch führt Emma Becker die Leser ins "La Maison", so das gleichnamige Haus in Berlin, in dem sie selbst zwei Jahre lang als Prostituierte gearbeitet hat, von Zimmer zu Zimmer und von Mädchen zu Mädchen. Die Protagonistin ist ihren Freiern als Justine bekannt und Justine hat Freude am Sex - wie viele der Frauen in "La Maison", die ein Doppelleben führen und deren Ehemänner und Kinder nicht wissen, was sie tun. Der Roman wurde in Frankreich zum Bestseller, hat viele Kritiker begeistert und gleichzeitig eine Debatte entfacht. (red)