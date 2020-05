4 min

Mit Corona-Porträts Erinnerungen an die Krise in Gießen schaffen

Rossi Mechanezidis ist eigentlich Hochzeitsfotograf. Nun will er die Schicksale von Selbstständigen in der Corona-Krise kreativ in Szene setzen. Auch eine Ausstellung ist geplant.

Von Jasmin Mosel