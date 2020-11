Mit dem Auto zum Corona-Test in Gießen

. Silke Helffensteins Corona-Testzentrum befindet sich in Kleinlinden in der Straße Hinter dem Steinrücken 27. Wenn man von Großen-Linden nach Kleinlinden fährt, ist das die erste Abzweigung auf der linken Seite oder umgekehrt die letzte auf der rechten Seite; dann noch etwa hundert Meter der Beschilderung folgen. Geöffnet ist es täglich von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 15 Uhr. Ein PCR-Test kostet 85 Euro. Ein Antikörper-Schnelltest schlägt mit 45 Euro zu Buche. Weitere Informationen gibt es auch per E-Mail an silke.helffenstein@gmx.de. (ib)