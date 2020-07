Mit dem "Kulturkoffer" durch Gießen

Bei der Abschlusspräsentation des Kulturkoffer-Projekts "Wohin fährst Du?" zeigten die Kinder auch eine Präsentation über die Linie 13. Foto: Moor

GIESSEN (dmo). "Wohin fährst Du?" Mit dieser Frage hat sich eine Gruppe von etwa 20 Kindern mehrere Wochen lang beschäftigt. Vornehmlich Viertklässler der Georg-Büchner-Schule haben an einem Projekt des Förderprogramms "Kulturkoffer" unter eben jenem Titel teilgenommen, in dessen Verlauf sie sich mit dem Thema Mobilität und speziell dem Busfahren auseinandersetzten und Gießen erkundeten. Am Freitag wurde das Gelernte und Erlebte im Rahmen eines kleinen Abschlussfestes an der Haltestelle "Ederstraße" vorgestellt.

Mit Ende Mai kam der Zuschlag für die Förderung der Maßnahme relativ kurzfristig, die Projektleiter Roland Siegwald und Claudia Jirka waren jedoch sehr froh, "Wohin fährst Du?" anbieten zu können. Da die Kinder aufgrund der Corona-Bestimmungen nur an drei Tagen in der Woche Präsenzunterricht in der Schule hatten, konnte das Projekt an den anderen beiden Werktagen stattfinden, "mit einer kompletten Projektwoche zum Schluss" , erläuterte Jirka. Der Fokus lag dabei auf Kindern, bei denen nach den Sommerferien der Schulwechsel ansteht - sie sollten durch "Wohin fährst Du?" Sicherheit darin erlangen, Schul- und andere Wege in der Stadt künftig alleine zurückzulegen.

Immer mehr Kinder

War am Anfang die Skepsis groß, ob das Projekt Anklang finden würde, kamen ganz im Gegenteil im Laufe der Zeit sogar immer mehr Kinder dazu. Das liege wohl sowohl am Lockdown als auch dem in diesem Jahr begrenzten Programmangebot in den Sommerferien, vermuten Jirka und Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser die große Nachfrage. Projektträger sind die Stadt Gießen sowie die Gießen@Schule gGmbH, Kooperationspartner neben der Georg-Büchner-Schule auch die Malschule "KreativRaum", das Stadttheater sowie die Stadtwerke.

Das Programm des Projekts war breit gefächert. Die Kinder haben mit der "Reisegruppe der geknickten Figuren" eigene Bus fahrende Charaktere und deren Verhalten entworfen oder an "Abstandskleidung" gearbeitet, um zu realisieren, wie groß die in diesen Tagen so wichtige Distanz von 1,50 Metern überhaupt ist. Zum Projekt gehörten auch Fahrten in verschiedenen Buslinien. Im Botanischen Garten lernten die Schüler, welche Pflanzen an den Haltestellen in Gießen wachsen, und am Berliner Platz wurden Buspassagiere beobachtet und überlegt, welche Geschichten sich mit ihnen in Verbindung bringen ließen. Außerdem wurden Passanten interviewt - so lernten die Kinder einzuschätzen, welche Personen wohl hilfsbereit sind und wie man Fremde am Besten anspricht.

Bei der Abschlussveranstaltung an der Haltestelle "Ederstraße" gab es eine Nachrichtensendung, in der Experten mit ihrem Detailwissen über die Buslinien Gießens beeindruckten. Zudem wurde die Bushaltestelle neu gestaltet. Ein Analogkino zeigte einen Film über die Linie 13, an den Wänden waren Fotostories rund ums Busfahren in Gießen aufgehängt und als Highlight gab es eine Schnitzeljagd an der nicht weit entfernten Haltestelle "Sandfeldschule". Zudem wurden Interviews, geknickte Figuren und andere Ergebnisse der vorangegangenen Wochen in einer kleinen Zeitung gesammelt und verteilt.

Die teilnehmenden Kinder berichteten, dass sie schon vor dem Projekt größtenteils selbstbewusst und selbstständig in der Stadt unterwegs gewesen seien. Mayar, die nach den Schulferien ans benachbarte Landgraf-Ludwig-Gymnasium wechselt, freute sich gleichzeitig darüber, in dem Projekt neue Orte entdeckt zu haben. Und auch ihr Mitschüler Mohammed erzählt, vorher recht wenig von der Stadt gekannt zu haben. Die Mutter von Teilnehmer Kasra betont, dass ihr Sohn im Zuge des Projekts selbstbewusster geworden sei und wie schön es sei, dass sich die Kinder in der Gruppe gegenseitig bestärkt und voneinander gelernt hätten.

Auch Claudia Jirka konnte beobachten, dass selbst die Kinder, die schon zuvor häufiger mit dem Bus gefahren sind, dies nun freier tun würden. Und Sabine Imhof von der Koordinierungsstelle des "Kulturkoffers" findet viele lobende Worte für "Wohin fährst Du?": "Es ist ein nachhaltiges Projekt, das Räume für Kinder öffnet, die sich sonst damit nicht beschäftigen würden."