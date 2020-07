Mit dem Sonderzug E 103 von Gießen nach München

Die E 103 fährt als historischer Sonderzug nach München. (Foto: Jung)

GIESSEN - (kg). Mit einem Sonderzug, den man nicht alle Tage sieht, wollte der Verein „Historisches Bahnbetriebswerk Gießen“ Anfang Juni nach München fahren. Doch aus bekannten Gründen konnte die Tour nicht stattfinden. Sie soll am 5. Dezember nachgeholt werden. Eine Lokomotive der Baureihe 103, die als der Star der ehemaligen Deutschen Bundesbahn gilt, zieht die Reisezugwagen der ersten Klasse, mit bequemen Sechser-Abteilen, Klimatisierung und hohem Reisekomfort. Ein historischer Speisewagen wird für ein gastronomisches Angebot im Zug sorgen.

Die E 103 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern, die Fahrzeit auf der Strecke nach München dauert demzufolge nicht allzu lang. In München stehen den Fahrgästen einige Stunden zur Verfügung. Im Hofbräuhaus hat der Verein den historischen Festsaal reserviert, der nur an große Gruppen vergeben wird. Im Hofbräuhaus haben die Gäste die Möglichkeit, bayerische Köstlichkeiten sowie die Münchner Bierspezialitäten zu probieren. Alternativ kann die Innenstadt von München erkundet werden.

Der Zug startet in Marburg, weiter geht es mit Halten in Gießen, Butzbach, Bad Nauheim, Friedberg, Hanau Hauptbahnhof, Frankfurt Süd und Darmstadt nach München. Ankunft in München ist um die Mittagszeit. Gegen Abend tritt der Sonderzug die Rückfahrt an, die Rückankunft ist gegen Mitternacht. Die Fahrkarte für einen Platz im Sechser-Abteil der ersten Klasse kostet 99 Euro, im Großraumwagen der ersten Klasse 109 Euro, im Sechser-Abteil der zweiten Klasse 89 Euro. Für Gruppen bietet der Verein ein interessantes Angebot: Ein komplettes Abteil der ersten Klasse mit sechs Plätzen kostet 529 Euro, in der zweiten Klasse 510 Euro.

Fahrkarten können im Internet unter www.bw-giessen.com bestellt werden, außerdem über fahrkarten@bw-giessen.com sowie unter 06441/9827649 (Anrufbeantworter). Nur wenn rechtzeitig genügend Anmeldungen vorliegen, kann der Sonderzug auch abfahren. Sollten sich die Corona-Beschränkungen verlängern, muss der Sonderzug erneut verschoben werden. Für diesen Fall verspricht der Verein eine kundenfreundliche Stornierungsmöglichkeit.