Mit Fabius auf Entdeckertour

GIESSEN - Mit Fabius, dem Maskottchen der Stadtwerke Gießen, und Clown Ichmael, können Kinder und ihre Eltern, Oma und Opa im Internet auf Entdeckertour gehen. In einem Video wird beispielsweise gezeigt, wie Kinder mit recyceltem Material ein Päckchen packen können. Sorgsamer Umgang mit Ressourcen gehört zu den Grundwerten der Stadtwerke Gießen (SWG). Um schon Kinder spielerisch an dieses wichtige gesellschaftliche Thema heranzuführen, haben die SWG die Entdeckertour mit Fabius ins Leben gerufen. In gleichermaßen lehrreichen wie unterhaltsamen Videos erklären der Drache Fabius und Clown Ichmael kindgerecht, was es mit den verschiedenen Bereichen der SWG auf sich hat. Zudem zeigen sie spannende Experimente zum Nachmachen und geben Basteltipps. So wird Spaß am Selbermachen, Weihnachten und Nachhaltigkeit in idealer Weise verbunden. Fabius und Ichmael demonstrieren beispielsweise, wie sie einen alten Schuhkarton mit Zeitung, einer leeren Rolle Toilettenpapier, einer Schnur und etwas Klebstoff in ein schickes Päckchen verwandeln. Außerdem gibt es kurze Backanleitungen für leckere Plätzchen und vieles mehr. Alle Clips, die auf der Website, auf Facebook sowie Instagram und im eigenen YouTube-Channel bereitstehen, sind dauerhaft verfügbar: unter www.fabius-entdeckertour.de, www.facebook.com/SWGFabius oder www.instagram.com/maskottchenfabius.