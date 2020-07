Mit Fabius auf Entdeckungstour

Jetzt teilen:

Giessen (red). Vor allem in den letzten Wochen standen viele Eltern vor dem Problem, ihre Kinder sinnvoll zu beschäftigen. Das neue Engagement der Stadtwerke Gießen (SWG) kann da ein wenig Abhilfe schaffen: In kurzen Videoclips zeigen der lustige Drache Fabius, das Maskottchen der SWG, und Clown Ichmael spannende und lehrreiche Experimente zum Nachmachen. "Corona-bedingt muss unser ,Energietheater mit Fabius' pausieren. Was lag da näher, als die Inhalte des Programms, die sich mit etwas Geschick und wenig Vorbereitung zu Hause ausprobieren lassen, in Form von Filmen anzubieten", erklärt SWG-Unternehmenssprecherin Ina Weller.

Seit dem 6. Juli veröffentlichen die SWG in wöchentlichen Abständen unter dem Namen "Entdeckertour mit Fabius" neue Clips auf ihrer Website, in den sozialen Medien Facebook und Instagram sowie bei YouTube. Die Filme decken drei Kategorien ab: Experimente, SWG - wer, wie, was, wieso, weshalb, warum und Erklärvideos zu Energiethemen. Bei den Experimenten erklären Ichmael und Fabius, wie sich Seifenblasen, Eisvasen oder Limonade selbst herstellen lassen. Oder sie vollführen Tricks - etwa, dass Wasser in einem Gefäß bleibt, das schnell an einem Seil im Kreis geschwungen wird. Und ganz aktuell zeigen die beiden auch, wie man sich richtig die Hände wäscht.

Kindgerechte Vermittlung

In der SWG-Rubrik besucht das Duo das Wasserwerk in Queckborn, die TREA, ein Blockheizkraftwerk, das Badezentrum Ringallee samt Sauna, das Ausbildungszentrum sowie die Netzleitstelle und nimmt auch einen Stadtbus unter die Lupe. Und die Erklärvideos behandeln Themen wie Taschenlampe, Erdgasheizung oder Lichtschalter. Allen Filmen gemein ist, dass sie Wissen kindgerecht vermitteln. Daran hat Michael Rogalla, der als Clown Ichmael durch die Videos führt, großen Anteil. Wie beim "Energietheater" stammen auch die Plots für die Videos weitgehend aus seiner Feder. "Aus den Erfahrungen, die wir bei den Vorstellungen in den Schulen sammeln konnten, wissen wir, dass Michael Rogalla und seine Frau Jeanette im Fabiuskostüm extrem gut bei den Kindern ankommen. Deshalb gehen wir davon aus, dass Eltern und Kinder unsere ,Entdeckertour mit Fabius' annehmen und nutzen werden", ergänzt Ina Weller.

Dafür sprechen auch die beiden flankierenden Angebote: In einem Film demonstriert Fabius, wie die Kinder selbst einen Stop-Motion-Film drehen und anschließend einreichen können. Und auf der Website der SWG gibt es Fabiusmotive und -bilder zum Ausmalen - vor allem für die jüngeren Fabiusfans. Dass sich die SWG mit Fabius als Botschafter an Kinder wenden, hat einen wichtigen Grund: Es gilt, ein Verständnis für den sorgsamen Umgang mit den begrenzten Ressourcen Energie und Trinkwasser zu vermitteln.

Auf www.fabius-entdeckertour.de erscheint in den Sommerferien jede Woche ein neuer Film. Auf der Website findet sich außerdem ein Link, über den sich die Ausmalseiten downloaden lassen. Und um Eltern die Vorbereitung der Experimente zu erleichtern, stellen die SWG auf dieser Seite zudem Listen zur Verfügung, auf denen die jeweils benötigten Zutaten oder Materialien aufgeführt sind.