Mit Groove und Satire

Bewiesen große Improvisationskunst: das "JHB-Trio" und ihr Gastgitarrist Lasse Löytynoja. Foto: Schepp

GIESSEN - Der vierte Abend der Gießener Eventreihe "Songs im Garten" bewies nicht nur, dass sich energetischer Jazz und spitzfedrige Satire durchaus eine Bühne teilen können, sondern er machte auch überdeutlich, wie lange man solche atmosphärischen Sommerkonzerte vermisst hatte.

Der Regen verabschiedete sich gerade mit einigen letzten Tropfen, als um 19.30 Uhr Grußworte von Cordula Poos den Abend eröffneten. Auf der Bühne standen mit dem JHB-Trio und Gast-Gitarrist Lasse Löytynoja vier erfahrene Musiker, die den von Gebäudewänden umgebenen Japanischen Garten der Kongresshalle scheinbar maßgerecht zu bespielen wussten. Der Gesamtklang des Quartetts war so abgemischt, dass sowohl Löytynojas Gitarre und Peter Herrmanns Bass, aber auch Andreas Jamins Posaune und Joe Bonicas Drums die zum Solieren notwendige Durchsetzungskraft besaßen, zugleich aber auch zu einer transparenten akustischen Einheit verschmelzen konnten.

Die einzelnen Titel der Gruppe - von energetischem und leidenschaftlichem Jazz bis hin zu eleganten lateinamerikanischen Tanzrhythmen - boten dabei die Möglichkeit, die musikgestalterische Reichweite und improvisatorische Virtuosität aller vier Instrumentalisten unter Beweis zu stellen. Besonders positiv fiel dabei die Bühnenpräsenz auf: Nicht nur tanzte man regelrecht beim Musizieren, auch zeugte regelmäßiger Augenkontakt zum Einen von einer gewissenhaften improvisatorischen Kontrolle, zum Anderen aber auch vom Gruppengefühl der Band, in die sich Löytynoja nahezu nahtlos zu integrieren schien. Auch für den finnischen Gast bot sich im Programm genug Platz, um mit einem Solostück und einem Duett mit Peter Herrmann spielerisches Feingefühl und eine beruhigende, gelassene Ausstrahlung zu präsentieren.

Als zweiter Gast trat diesmal der Satiriker Jörg Schneider auf, für den das Event gewissermaßen ein Heimspiel bedeutete; seine Lesungen, die zwischen den einzelnen Jazz-Blöcken charakterlich wie Intermezzi daherkamen, beschäftigten sich mit Texten, die Schneiders alter Heimat Gießen gewidmet waren. Gewitzt wie eloquent bereitete Schneider das Publikum zunächst sorgfältig mit langen Vorgeschichten vor, um dann mit einer späten Pointe einen abrupten humoristischen Angriff zu starten. Dabei gelang ihm mit Geschichten wie dem "Wunder von Reiskirchen" der spannende Spagat des Erzählens einer Ur-Gießener und dennoch breit identifizierbaren Begebenheit - denn verkannter Ruhm im Regionalsport ist auch für Nicht-Gießener ein wohlbekanntes Thema.

Einer der Höhepunkte das Abends entstand, als Schneider zum Abschluss die vier Musiker zu einem gemeinsamen Vorhaben einlud: Er werde einen Text vortragen, der von der Band musikalisch untermalt werde. Was daraufhin entstand, war ein amüsanter Mix aus sprachlicher Komik und einer groovigen Improvisation, die Bezug nahm auf die Situation, die Schneider umschrieb: Angeführt vom Posaunisten Andreas Jamin schloss die Band die Lücken, die beim Rezitieren entstanden, mit spontanen lautmalerischen Gags. Auch das Publikum durfte an einem Punkt mitentscheiden, wie sich die Untermalung vom JHB-Trio und Lasse Löytynoja gestalten sollte.

Insgesamt stand bei diesen "Songs im Garten" die Ungezwungenheit im Vordergrund; der Japanische Garten zeigte sich flexibel für eine kreative Sitzplatzwahl, als Bühne diente der weitläufige Treppenzugang zum Vortragsraum des Kongressgebäudes. Bei den Musikern wurde mal ein Stück anmoderiert, mal entstand die Musik aus der Improvisation heraus - baute sich aus dem Nichts auf.

Mit eben dieser Ungezwungenheit erschuf "Songs im Garten" eine Atmosphäre des Komforts, ließ einen den Regen und die Zeit vergessen. Alles in allem also ein Konzertabend, der genau das lieferte, wonach man sich in den letzten Monaten so sehr gesehnt hatte.