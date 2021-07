Mit "großer Wertschätzung" zur Promotion

Die Bauingenieurin Janna Walter freut sich über ihre Auszeichnung. Foto: THM

GIESSEN - Janna Walter aus Wettenberg hat im bundesweiten Wettbewerb "Auf IT gebaut - Bauberufe mit Zukunft" einen großen Erfolg erzielt. In der Kategorie Bauingenieurwesen wurde der Absolventin der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) der erste Preis zuerkannt. Die Auszeichnung ist mit 2500 Euro dotiert, teilt die Hochschule mit.

Die Bauingenieurin überzeugte die Jury mit ihrer Masterarbeit, die sie zum Studienabschluss an der THM geschrieben hat. Darin hat 27-Jährige sich mit dem Thema "Standardisierung von brandschutzrelevanten Attributen in der IFC-Schnittstelle" befasst. Die Abkürzung IFC steht für "Industry Foundation Classes", womit ein offenes Format zum digitalen Datenaustausch im Bauwesen gemeint ist. Janna Walter führt in ihrer Masterstudie vor, wie man den internationalen IFC-Standard erweitern kann, um beim Genehmigungsverfahren von Bauwerken die erforderlichen Informationen für den Brandschutz im Computermodell übertragen zu können. Damit leistet sie einen Lösungsbeitrag zu einer Problematik, mit der sich aktuell unter anderem Fachleute des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) auseinandersetzen. Zwar ist die Digitalisierung in der Baubranche schon weit fortgeschritten, auf dem Teilgebiet Brandschutz zum Beispiel besteht allerdings noch Handlungsbedarf. In der Arbeit sei es ihr - so die junge Bauingenieurin - auch darum gegangen, "die Potenziale der Digitalisierung im Brandschutz aufzuzeigen". Bei der Online-Preisverleihung hob Elisabeth Winkelmeier-Becker, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, die innovativen und praxisnahen Konzepte der prämierten Wettbewerbsbeiträge hervor. Sie sagte: "Dabei geht es nicht um die Digitalisierung selbst, sondern um die Nutzung von digitalen Lösungen, die das Planen, Bauen und Betreiben besser machen."

"Plattform für Talente"

Janna Walter ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin weiter an der THM tätig. Gemeinsam mit dem Bauinformatiker Prof. Joaquin Diaz beteiligt sie sich in einem VDI-Gremium an der Erstellung einer Richtlinie für den Brandschutz. Auf die Frage, was ihr der Preis persönlich bedeute, antwortet sie: "Die Auszeichnung empfinde ich als große Wertschätzung. Sie hat mich darin bestärkt, meine Arbeitsresultate beim VDI einzubringen und darüber hinaus eine mögliche Promotion anzustreben."

Der Wettbewerb "Auf IT gebaut - Bauberufe mit Zukunft" wird seit 2002 jährlich als "Plattform für Nachwuchstalente" ausgeschrieben. Preise werden in den Sparten Architektur, Bauingenieurwesen, Baubetriebswirtschaft sowie Handwerk und Technik vergeben. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von einem bundesweiten Netzwerk zur Förderung des Mittelstandes, dem "RKW Kompetenzzentrum".