Mit Haarspende Kindern ein Stück Lebensqualität schenken

Dank Jenny Schön (l.) und Ida Brosius kann Melisa Mahmutovic spontan ihren lang gehegten Wunsch einer Haarspende erfüllen.

GIESSEN - GIESSEN. Am Samstagnachmittag werden im Gießener Seltersweg unterschiedlichste Dinge von den Passanten eingeworben: ob Geld, die Wahlstimme – oder Haare. An der Ecke zur Plockstraße bietet sich ein ungewöhnliches Bild, an einer Leine hängen geflochtene Zöpfe, auf Stühlen nehmen Frauen Platz und lassen sich vor Ort die Haare stutzen. Hier haben Mitarbeiter des Friseursalons „Kopfkultur“ Stellung bezogen, um unter dem Motto „Alte Zöpfe abschneiden“ zur öffentlichen Haarspende zugunsten kranker Kinder zu animieren.

Die Aktion ist nicht die erste ihrer Art. Vor zweieinhalb Jahren hat das Team um Chefin Kathrin Rothe bereits in der Innenstadt einige Menschen um einen Teil ihrer Haarpracht erleichtert. Diese wird einem guten Zweck zugeführt: Aus den gespendeten Haaren werden bei der Initiative „haare-spenden.de“ Echthaarperücken für Kinder im Alter bis zu 17 Jahren geknüpft, die aufgrund von beispielsweise einer Krebserkrankung ihr eigenes Haar verloren haben. Für eine Spende muss die Haarlänge dabei mindestens 27 Zentimeter betragen, doch prinzipiell würden im Seltersweg auch kürzere Schöpfe symbolisch gestutzt.

Initiiert wurde die öffentliche Haarspende erstmals 2019 von Annemi Möhring, die damals Partner für eine solche Aktion suchte und bei der Inhaberin von „Kopfkultur“ auf positive Resonanz stieß. An diesem Nachmittag macht sie mit Jonas Demuth unter dem Namen „Mehr Impulse“ auf dem Seltersweg Musik, spricht die Passanten an und ermutigt sie dazu, Altes loszulassen – nicht unbedingt nur Haare, erläutert sie, dass man im Zuge der Bundeswahl vielleicht auch von alten Systemen Abstand nehmen könne, und nutzt die Aktion auch für politische Statements. Sie ruft zu einer planetenfreundlicheren Politik auf, dazu gehört für sie auch, ihren Mitmenschen etwas Gutes zu tun, wie eben, Haarspenden für kranke Kinder zu sammeln.

Der Open-Air-Friseursalon zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, viele bleiben stehen, beobachten das Geschehen und begrüßen das Anliegen, wenn auch nicht jeder Mensch mit langen Haaren sich von diesen trennen möchte, teilweise bei Blickkontakt sofort entsetzt mit dem Kopf schüttelt und das Weite sucht. Auf Friseurin Jenny Schöns Stuhl nimmt schließlich Diana Schwaeppe Platz – für sie ist es allerdings keine spontane Entscheidung. Schon 2019 hat sie im Seltersweg Haare gespendet und schon vorab beschlossen, dass sie dieses Mal wieder dabei sein möchte. Sich von den 35 Zentimetern zu trennen, um die sie erleichtert wird, sei trotzdem mit großer Überwindung verbunden gewesen, und sie sei in den letzten Tagen schon sehr wehmütig gewesen, habe beim Schneiden teilweise kurz vor den Tränen gestanden.

Man muss jedoch nicht auf öffentliche Aktionen warten, erklärt Jenny Schön, dass man auch jederzeit vor Ort bei „Kopfkultur“ seine Haare spenden könne. Vor allem seit der letzten Aktion 2019 sei dies sehr bekannt geworden, seitdem kämen regelmäßig Kunden, um ihre Haare für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Diese werden gesammelt, der Länge nach sortiert und unter Umständen gefärbt und gebleicht, bevor daraus Echthaarperücken geknüpft werden – und es braucht mehrere Spender, „damit das nach was aussieht“, so Schön. Vor zweieinhalb Jahren seien gut 20 Zöpfe zusammengekommen, dieses Jahr seien die Passanten etwas zurückhaltender – ob das an Corona liegt, oder daran, sich unter Publikum von den Haaren zu trennen, darüber kann Friseurin Ida Brosius nur spekulieren.

Aber so manche entscheidet sich doch dazu – wie Aliki Sakellariou. Sie habe bei Friseurbesuchen immer schade gefunden, dass alles im Müll lande, aber bisher nicht gewusst, dass Haarspenden möglich seien. Jetzt habe sie spontan zugeschlagen, auch wegen des Zuspruchs ihrer Freundin Sarah Füßel, die selbst auch spenden möchte, sobald ihre eigenen Haare lang genug werden. Beide haben eine enge Bindung zu ihren Haaren, umso mehr möchten sie diejenigen unterstützen, die diese verloren haben.

Eine Gruppe Jugendlicher diskutiert auch lange, ob einige von ihnen einen Teil ihrer Mähne spenden sollen – Claudiu Paduraru soll recht behalten mit seiner Prognose, dass sie sich nicht spontan dazu entscheiden werden, in diesem Alter machten sich viele erst einmal Gedanken um ihr Aussehen. Der Azubi und Jenny Schön können aber auch berichten, dass sehr viele junge Mädchen etwas Gutes tun wollen und zur Haarspende in den Salon kommen, auch die Teenagerinnen haben sich eine Visitenkarte von „Kopfkultur“ eingesteckt.

Etwas resoluter ist Melisa Mahmutovic, die entschlossen auf die Friseure zumarschiert: „Ich will meine Haare eh schon lange mal spenden, können wir die wegmachen?“ Sie habe vorher nicht gewusst, wo sie die Möglichkeit dazu habe und freue sich jetzt über die spontane Gelegenheit. Bei ihr fallen auch weit über 30 Zentimeter, fühlt sie sich nach dem Haarschnitt „wie ein anderer Mensch“. Viele Kundinnen kämen immer wieder, und selbst die Erstspenderinnen seien froh und erleichtert, wenn sie sich von so viel Haar getrennt hätten, kann Jenny Schön berichten – gerade wenn man weiß, dass man damit einem kranken Kind ein Stück Lebensqualität schenken kann.