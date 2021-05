Mit Kindern durch die Krise: Gießener Kinderarzt gibt Tipps

In der Kinderklinik am Universitätsklinikum Gießen gibt es parallel zur Ausbreitung der sogenannten britischen Mutation des Coronavirus in den vergangenen Wochen auch eine zunehmende Zahl von positiv getesteten Kindern, teilt Pressesprecher Frank Steibli auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Grundsätzlich zeigten Kinder allerdings im Vergleich zu (älteren) Erwachsenen seltener Symptome und seien seltener schwer krank. "Mit der zunehmenden Anzahl positiv getesteter Kinder werden von den Kinderärzten aber auch mehr symptomatische Kinder gesehen. Diese weisen zumeist grippeähnliche Symptome - wie Erkältungszeichen oder Gliederschmerzen - auf, die in aller Regel ambulant behandelt werden können. Das heißt: Kinder sind nicht Sauerstoff-abhängig oder gar beatmungsbedürftig", heißt es in dem gemeinsamen Statement von Kinderklinik und Krankenhaushygiene. Aktuell werden demnach im Gießener Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin keine Kinder wegen einer Coronavirus-Infektion stationär betreut. "Während der gesamten bisherigen Pandemie mussten glücklicherweise keine Kinder mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden. Es kamen und kommen aber immer wieder Kinder, die Covid-19-positiv sind, aufgrund einer anderen Grunderkrankung zur stationären Therapie." Sodann erfolge die Behandlung eben parallel mit einer Coronavirus-Infektion; jedoch nicht wegen einer Coronavirus-Infektion.

Erfreulicherweise seien selbst organtransplantierte Kinder und Kinder mit einer Tumorerkrankung bisher gut mit einer Covid-19-Infektion zurechtgekommen. "Nur sehr vereinzelt haben wir Kinder mit PIMS (pediatric inflammatory multisystem syndrome), einer bisher noch nicht vollständig verstandenen Entzündungsreaktion, die Wochen nach einer Coronavirus-Infektion auftreten kann, gesehen." Symptome hierfür sind laut der Mitteilung zum Beispiel Fieber, Hautausschlag, Durchfall, Gelenkbeschwerden und Herzbeteiligung

Die Klinik merkt an, dass trotz der relativ milden Verläufe bei den jungen Patienten und Patientinnen ein hoher organisatorischer und personeller Mehraufwand bestehe. Dieser ergebe sich unter anderem aus der wiederholten Testung der Kinder, ihrer Eltern, die zu Besuch da sind, sowie des Personals. Hinzu kämen außerdem die Isolierung von positiv getesteten Kindern oder Familienangehörigen sowie Verdachtsfälle, etwa dann, wenn ein Kind behandelt werden muss und vorher Kontakt zu positiv-getesteten Personen hatte.

(jmo)