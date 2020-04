Mit Künstlicher Intelligenz Krebs erkennen: Gießener Forscher an Projekt beteiligt

Egal, welche Krebsart, der Schock bei den Betroffenen ist meist groß. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red/fod). Die Erbsubstanz von Viren und Bakterien in Patienten kann Hinweise auf eine Krebserkrankung geben. Eine entsprechende Methode auf Basis von Künstlicher Intelligenz hat ein internationales Forscherteam der Universität von Kalifornien (USA) mit Beteiligung von Prof. Stefan Janssen, Professor für Algorithmische Bioinformatik an der Justus-Liebig-Universität (JLU), entwickelt. Mit dieser neuartigen Methode lässt sich teilweise sogar bestimmen, an welcher Art Krebs die Patientin oder der Patient erkrankt ist, heißt es in einer Pressemitteilung der JLU. Die Ergebnisse wurden nun in der renommierten Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht.

Stringente Filterung

Ausgestattet mit den Mikrobiomprofilen von Tausenden von Krebsproben, trainierten und testeten die Forscher Hunderte von Modellen für maschinelles Lernen, um bestimmte mikrobielle Muster mit dem Vorhandensein spezifischer Krebsarten in Verbindung zu bringen. "Die so trainierte Künstliche Intelligenz ist in der Lage, den Krebstyp einer Patientin oder eines Patienten nur anhand ihrer mikrobiellen Daten zu identifizieren", erklärt Janssen. "Selbst eine äußerst stringente Filterung, mit der wir eine Kontamination der Proben im Labor ausgeschlossen haben, hat die Erkennungsrate nicht wesentlich verschlechtert. Auch wenn dadurch in einigen Fällen 90 Prozent der mikrobiellen Daten entfernt wurden."

"In der Krebsforschung ist man bislang in der Regel davon ausgegangen, dass Tumore sterile Umgebungen sind", sagt der Koordinator der Forschergruppe, Prof. Rob Knight von der Universität von Kalifornien in San Diego. "Dabei wurde das komplexe Zusammenspiel menschlicher Krebszellen mit Bakterien, Viren und anderen Mikroben, die in und auf unserem Körper leben, ignoriert." Die Anzahl der mikrobiellen Gene im Körper sei weitaus größer als die Anzahl der menschlichen Gene. "Daher sollte es nicht überraschen, dass sie uns wichtige Hinweise auf unsere Gesundheit geben", so Knight.

Die Forscher untersuchten zunächst mikrobielle Daten aus "The Cancer Genome Atlas", einer Datenbank des "National Cancer Institute" in den USA, die Genomsequenzen und andere Informationen von Patienten mit verschiedenen Tumoren enthält. Analysiert wurden mehr als 18 000 Tumorproben von rund 10 500 Patienten mit 33 verschiedenen Krebsarten. Dabei zeigte sich, dass unterschiedliche mikrobielle Signaturen oder Muster mit bestimmten Krebsarten assoziiert waren. Einige dieser Assoziationen hatten die Forscher erwartet, zum Beispiel die zwischen Humanem Papillomavirus (HPV) und Gebärmutterhals-, Kopf- und Halskrebs sowie die zwischen Fusobacterium-Arten und Magen-Darm-Krebs. Das Team identifizierte aber auch bisher unbekannte mikrobielle Signaturen, die sich stark zwischen verschiedenen Krebsarten unterscheiden. Beispielsweise unterscheidet das Vorhandensein von Faecalibacterium-Arten Darmkrebs von anderen Krebsarten. DNA-Fragmente des Epstein-Barr-Virus erlauben das Differenzieren zwischen bestimmten Subtypen bei Magenkrebs.

Weitere Studien nötig

Die Diagnose der meisten Krebsarten erfordert derzeit meist eine invasive chirurgische Biopsie des Tumors und die Analyse der Probe durch Experten. Daher arbeiten verschiedene Forschungseinrichtungen und Firmen an einfachen Bluttests zur Krebsdiagnose, die darauf basieren, mutierte menschliche DNA zu detektieren. "Ein Test auf Grundlage der mikrobiellen DNA dürfte deutlich einfacher sein", betont Janssen. "Weitere große Studien sind nötig, um festzustellen, ob mikrobielle Signaturen wirklich jeden Krebs erkennen lassen. Doch selbst dann sind im Anschluss invasivere Tests notwendig, um die Diagnose Krebs und den Ort des Tumors zu bestätigen."