Mit mehr Leichtigkeit durch die Corona-Krise

GIESSEN - Dass die Pandemie die Gesellschaft weiterhin fest im Griff zu haben scheint, das weiß auch Antje Bienert, Geschäftsführerin des Technologie- und Innovationszentrums Gießen (TIG). "Mit Ursula Fleckner-Jung haben wir heute Abend eine Referentin, die perfekt auf die Lage passt", so die Bienert zu Beginn des digitalen Vortrags. Die TIG unterstützt Start-Ups mit günstigen Räumen, kostenlosen Veranstaltungen und einem breit aufgestellten Netzwerk. Was alle momentan eint, ist die Frage, wie man mit den mentalen Problemen umgehen soll, die mit Corona einhergehen. Als Diplom-Psychologin und Therapeutin geht Fleckner-Jung dieser Frage nach. Unter dem Titel "Mehr Leichtigkeit in schwierigen Zeiten" zeigt sie Stolperfallen und Wege auf, die einem während der Krise begegnen können.

"Als gebürtige Kölnerin habe ich es einfach, wenn es um das Thema Leichtigkeit geht, die habe ich im Blut", beginnt die Referentin ihren Vortrag. Sie lebe zwar nun schon seit mehr als 30 Jahren nicht mehr in Köln, sei aber immer noch mit der Heimat verbunden. Fleckner-Jung betont, dass man Leichtigkeit auch lernen könne und es unbewusst schon früh tue. "Kinder gehen raus und spielen im Regen, das ist gelebte Leichtigkeit", meint die Therapeutin. Ein Hemmnis für die eigene Leichtigkeit seien vor allem Erlebnisse und Erfahrungen, welche wir im Alltag sammeln.

Durch eine unterschiedliche Wahrnehmung unterscheiden sich die eigenen Bewertungen meist von denen der Mitmenschen. "Wir greifen auf Erfahrungen, Emotionen und Erinnerungen zurück. Wir können aber auch das Gegenteil von Leichtigkeit erleben", meint Fleckner-Jung. Eine negative Denkstruktur sei oft geprägt von Stress, einem der Kernprobleme beim Thema Leichtigkeit. "Stress ist das Missverhältnis zwischen Anforderung und Möglichkeit", so die Mediatorin. Dieser Zustand führe zu einer Aktivierungsreaktion der Psyche und man setze sich stärker unter Stress als nötig. "Aus zu viel Stress kann eine Sucht entstehen", mahnt sie. Doch wie kann man die eigene Leichtigkeit nun (zurück-)gewinnen? "Man sollte bei jeder Situation eine Realitätsprüfung durchführen. Das schlimmste Szenario schrumpft durch eine Analyse zu einer Nichtigkeit", rät Fleckner-Jung.

Nicht zu unterschätzen seien vor allem die Faktoren Humor und Lachen. "Humor verändert den Blick auf Situationen", meint die Psychologin. Über sich selbst in manchen Situationen zu lachen, ist oftmals eine hilfreiche Fähigkeit. Und was ist, wenn all das nicht hilft? Auch dafür hat die Therapeutin eine Lösung: "Wir müssen unsere Gedanken verändern und die Grübelschleifen beenden. Rausgehen wirkt da oft schon Wunder", meint Ursula Fleckner-Jung.

Für die "Herausforderung Online-Alltag" gibt sie den rund 25 Zuhörern noch weitere Ratschläge mit. "Ziehen Sie sich normale Kleidung an und machen Sie sich eine Tagesstruktur", rät die Psychologin. Ebenso sei es wichtig, aktiv Sport zu treiben und den eigenen Nachrichtenkonsum zu reduzieren. Nicht unterschätzen sollte man den Faktor des beengten Daseins. "Viele von uns brauchen einen Raum, um einfach auch mal allein zu sein. Das geht im Home-Office teilweise schwer", so Fleckner-Jung. Die Psychologin zählt ebenso Dinge auf, die es zu vermeiden gilt. "Alles vernachlässigen, keine Kontakte haben, ständig online sein und Launen ausleben - das alles sollte man tunlichst vermeiden", rät die Therapeutin eindringlich.

Vielleicht war es nötig, dass erst eine Pandemie kommen musste, damit das bekannte Zitat von Albert Camus zur Situation vieler Menschen passe, meint die Psychologin. Der französische Literaturnobelpreisträger sagte einst: "Mitten im tiefsten Winter wurde mir endlich bewusst, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt".