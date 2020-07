Mit mentaler Stärke durch die Krise

Jessica Rumpf

GIESSEN - (red). Die Mitglieder und Interessenten der Wirtschaftsjunioren Gießen-Vogelsberg trafen sich jüngst zum digitalen Stammtisch. Gerne hätte man sich auch mal wieder persönlich getroffen; aber immerhin konnten so auch Mitglieder teilnehmen, die beruflich in Deutschland unterwegs waren. Vortragsrednerin war diesmal Jessica Rumpf, die auch im Vorstand der Wirtschaftsjunioren Gießen-Vogelsberg aktiv ist.

Rumpf, die dieses Jahr mit ihrem zweiten Standbein als „Mental Coach“ und Rednerin startete, musste am eigenen Leib erleben, wie es ist, ein Business in Zeiten einer Pandemie aufzubauen. Hinzu kommt, dass sie im Sommer zum ersten Mal Mutter wird – eine Doppelbelastung also. Für sie war daher ohnehin nur ein digitaler Start möglich. Dabei lebt ein so sensibles Thema wie „Mental Coaching“ eigentlich von der persönlichen Begegnung mit Menschen, und auch als Redner steht man auf Bühnen vor Publikum. Was aber, wenn kein Publikum mehr da ist? „Nun, dann steigt man ein in die digitale Welt, hält Online-Vorträge und vernetzt sich über Social Media“, schlussfolgert Rumpf.

„Die Corona-Krise hat viele Menschen verunsichert und auch verängstigt. Doch dem muss niemand hilflos ausgeliefert sein. Jeder hat es in der Hand, sein Denken zu verändern, indem er oder sie entsprechende Strukturen im Nervensystem bildet – sogenannte neuronale Netzwerke. Wie das geht? Indem man sich jeden Tag auf das Gute in seinem Leben besinnt, gepaart mit Dankbarkeit und Zuversicht“, sagte Rumpf beim digitalen Stammtisch.

Raus aus der Komfortzone

Rumpf verriet ihren Zuhörern Techniken aus dem „Mental Training“, mit denen sie positive Dinge in den Vordergrund ihres Lebens rücken können, um nicht in einem Strudel aus negativen Gedanken und Ängsten zu versinken. Sich seinen Ängsten zu stellen, braucht viel Kraft, und man muss auch aus seiner Komfortzone heraustreten. Doch dies lohne sich, bekräftigte Rumpf, denn die mentale Gesundheit sei eines der wichtigsten Güter, die es zu schützen gelte. Sie stärke das Immunsystem und versetze das Gehirn in einen positiven Zustand. Daher sei es besonders wichtig, in sich reinzuhören und zu spüren, was der Körper braucht. Solange es einem gut geht, könne man auch für das Umfeld eine Ressource sein. Schon kleine Rituale, die regelmäßig angewendet werden, könnten nach einigen Wochen großartige Ergebnisse hervorbringen. Das bestätigten auch Teilnehmer des Vortrags, die sich mit dem Thema „Mentales Training“ bereits beschäftigt hatten.

Im Anschluss an den Vortrag wurden persönliche Erfahrungen ausgetauscht und Ideen für künftige Vorträge gesammelt. Der Vortrag und das digitale Vernetzen wurden durchweg als positiv angenommen. Trotzdem freue man sich, wenn man sich auch wieder persönlich treffen könne.

Foto: Wirtschaftsjunioren Gießen/Vogelsberg