Mit Mundschutz an den Leseplätzen

Nicht nur ausleihen, sondern auch lesen sind bald wieder erlaubt. Archivfoto: Möller

GIESSEN (red). "Mit dem Pfingstwochenende steht das Ende der ersten Phase dieses sehr ungewöhnlichen Sommersemesters vor der Tür. Die vergangenen Wochen mit ausschließlich digitalen Lehrangeboten haben Studierenden und Lehrenden sehr viel abverlangt", heißt es in der jüngsten Rundmail des Präsidiums der Justus-Liebig-Universität (JLU). Doch für die allermeisten Studierenden und Lehrenden werde sich in der "zweiten Phase" des Sommersemesters ab Dienstag, 2. Juni, kaum etwas ändern. "Nach wie vor sind wir weit entfernt von einem ,normalen' Präsenz-Lehrbetrieb. Ganz im Gegenteil: Um das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie weiterhin auf niedrigem Niveau zu halten, steht auch der Rest des Sommersemesters unter dem Motto ,maximal digital", versichert das Präsidium.

Zwar seien auf Antrag einzelne Präsenz-Lehrformate oder Exkursionen im Inland wieder möglich - allerdings nur dann, wenn die Anwesenheit für das Curriculum zwingend erforderlich ist und nicht durch digitale Alternativen ersetzt werden kann. Auch Prüfungen können in den kommenden Wochen wieder durchgeführt werden. "Selbstverständlich ist in allen Fällen sicherzustellen, dass die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden."

Die Universitätsbibliothek (UB) sowie die Zweigbibliothek Recht und Wirtschaft (ZRW) werden ab Dienstag, 2. Juni, zusätzlich zum bisherigen Ausleihbetrieb einen kleinen Teil ihrer Leseplätze wieder freigeben. In der ZRW ist der Zugang zu den Leseplätzen demnach auf Examenskandidaten aus den Fachbereichen Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften begrenzt. Gleichzeitig werden in beiden Bibliotheken die Öffnungszeiten ausgeweitet. Während des gesamten Aufenthaltes müssen Nutzer eine Mund-Nase-Maske tragen. Die JLU empfiehlt, sich über Details auf der Homepage der UB zu informieren.

Ein ausschließlich digitales Studium ist für alle Beteiligten nicht einfach, heißt es weiter. "Um Überforderungen zu vermeiden, sollten wir die ,Studierbarkeit' des Stoffs nicht aus dem Blick verlieren." Alle Studierenden und Beschäftigten der JLU stehen in dieser Zeit vor riesigen und ganz individuellen Herausforderungen. Die einen müssen mobiles Arbeiten und Kinderbetreuung vereinbaren, andere haben gesundheitliche oder gar existenzielle Sorgen, wieder andere - insbesondere diejenigen in so genannten systemrelevanten Berufen - sind mehr denn je an ihrer Arbeitsstelle gefordert. "Wir appellieren daher an alle Beteiligten, nach wie vor aufeinander Rücksicht zu nehmen; und wir sind überzeugt davon, dass das in den meisten Fällen bereits jetzt sehr gut gelingt."

Über die Anlaufstellen der JLU und die stetig erweiterten "FAQ" auf der Homepage sollen die individuellen Fragen so umfassend wie möglich beantwortet werden. Dort finden sich nach wie vor Informationen zu den unterschiedlichsten Themen: von Auslandsaufenthalten und Basisbetrieb über Forschung und mobiles Arbeiten bis hin zu Veranstaltungen und Warenlieferungen. Darüber hinaus haben die Präsidiumsmitglieder aber - nicht zuletzt während #JLUoffline - die Erfahrung gemacht, dass sich viele Anliegen am besten im direkten Austausch klären lassen. Daher wird in einer virtuellen Sprechstunde des Präsidiums die Gelegenheit gegeben, sich mit Fragen an die Verantwortlichen der Hochschule zu wenden. Am Donnerstag, 25. Juni, wird das ab 16.30 Uhr im Rahmen eines Webex-Events angeboten. Eine separate Einladung und weitere Details dazu werden noch bekannt gegeben.