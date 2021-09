Mit neuneinhalb Pferdestärken unterwegs

Fahrtenleiter Gerhard Mühlhaus (l.) dankte Dr. Bernhard Höpfner (2.v.l.) für die Informationen zum Bismarckturm, den die Gruppe besichtigte. (Foto: Jung)

GIESSEN - GIESSEN. Die Liebe zu den Heinkel-Tourist-Rollern verbindet immer noch einige Fans dieser alten Kultfahrzeuge. Und so reisen sie aus allen Teilen der Bundesrepublik einmal im Jahr an einen bestimmten Ort, um die Gegend zu erkunden, zu plaudern und sich an den gut gepflegten historischen Rollern zu erfreuen. Dieses Mal war Gerhard Mühlhaus Fahrtenleiter. Seit 1958 ist er stolzer Eigentümer und Fahrer eines Heinkel Rollers, der 1954 in den Werkshallen der Ernst Heinkel AG Stuttgart, in Karlsruhe, wohin das Werk verlegt wurde, vom Band lief.

Viertakt-Motor als Antrieb

Von 1953 bis 1995 wurden diese Fahrzeuge produziert. Und sie hatten eine Besonderheit: Als einziger deutscher Motorroller wurde der Heinkel-Tourist von einem Viertakt-Motor angetrieben. 1953 entstand das damalige Luxusgefährt, nachdem der Flugzeugpionier Prof. Ernst Heinkel, Konstrukteur des ersten Düsenflugzeuges der Welt, in der Nachkriegszeit keine Flugzeuge mehr bauen durfte. Die überaus robusten Fahrzeuge wurden in den Anfangsjahren der Wirtschaftswunderzeit zu beliebten motorisierten Fortbewegungsmitteln. Wem das nötige Kleingeld für ein Auto fehlte und wer nicht mit einem Zweitakter-Roller, Moped oder Motorrad unterwegs sein wollte, entschied sich für das schöne und gut ausgestattete Gefährt. Es verfügt über einen elektrischen Anlasser, einen großen Gepäckträger hinten und einen verschleißfreien Kettenantrieb.

160 000 Heinkel-Tourist kamen auf den Markt, schätzungsweise 4000 Stück dürften heute noch fahrbereit und auf den Straßen unterwegs sein. Gerhard Mühlhaus ist der Roller ein treuer Begleiter in all den vielen Jahren. Er reiste damit nach Italien, Frankreich, in die Schweiz, Dänemark und Schweden. Weniger anstrengend waren allerdings jetzt die Fahrten, die er im Gießener Umland organisierte.

Die Gruppe, darunter ein Senior mit 86 Jahren und eine Sozia, fuhr in den Vogelsberg, rastete auf dem Hoherodskopf und sah sich die Marktplätze in Alsfeld und Grünberg an. Schöne Strecken hatte sich der Wettenberger auch durch das Gladenbacher Bergland mit dem Besuch der Sackpfeife ausgesucht. Die Marburger Altstadt erkundeten die sechs Rollerfahrer und die Begleiterin und machten auch einen Abstecher in den Hessenpark.

Vor den Toren von Gießen genossen sie vom Bismarckturm den herrlichen Ausblick und ließen sich vom Vorsitzenden des Fördervereins, Dr. Bernhard Höpfner die Arbeiten zum Erhalt des Turmes erläutern und staunten über die Aktivitäten des Vereins in den vergangenen Jahren zum Erhalt des Bauwerkes. Beim Stadtrundgang in Gießen wurden die alten Roller auf dem Lindenplatz von Passanten und Oldtimer-Begeisterten bestaunt. Die Bootsfahrt auf der Lahn mit einem E-Ausflugsboot des Marinevereins und der abschließende Grillabend an der Lahn rundeten das Heinkel-Tourist-Treffen ab. Die Planungen für das kommende Jahr haben schon begonnen und Gerhard Mühlhaus ist gespannt, wohin die Reise mit seinem Seniorroller, angetrieben von 9,5 Pferdestärken, die es auf 95 Stundenkilometer bringen, dann geht.