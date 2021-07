Mit "Offenem Ohr" will Lebenshilfe Gießen eine Lücke schließen

Helfen, wenn der "Schuh drückt": Nina Opitz, Melanie Weller und Gabi Mehmet kümmern sich um Grundschulkinder mit Behinderung. Foto: Lebenshilfe Gießen

GIESSEN - Eltern von Kindern mit Behinderung erleben den Übergang von Kita zur Schule häufig als Bruch. Während es im vorschulischen Bereich gute Unterstützungs- und Beratungsstrukturen für sie gibt, stehen sie mit ihren Fragen und Nöten in der Grundschulzeit oft allein da. Diese Lücke will nun die Beratungsstelle "Offenes Ohr" der Lebenshilfe Gießen - in Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis Gießen - schließen.

Das neue Angebot geht auf eine Initiative von Eltern zurück, die mit ihren Kindern von der Frühförderung der Lebenshilfe unterstützt wurden. "Sie erlebten den Einstieg ihres Kindes in die Schule als Rückschritt für sich als Eltern, da eine bewährte Beratungsmöglichkeit wegfiel", berichtet Gabi Mehmet, stellvertretende Bereichsleitung der Ambulanten Hilfen, in einer PressemitteilungDie Eltern wandten sich zusammen mit der Lebenshilfe an die Politik, um auf dieses Defizit aufmerksam zu machen. Seit Mai finanzieren Landkreis und Stadt Gießen das Angebot für zunächst ein Jahr. Rückenwind für die Entscheidung bekamen die Ratsuchenden durch das Bundesteilhabegesetz, das Menschen mit Behinderung mehr Selbstbestimmung für ihr Leben zusichert.

"Das Angebot wird schon jetzt sehr gut angenommen. Wir sind sehr froh, dass wir endlich eine Anlaufstelle für Eltern von Grundschulkindern mit Behinderung haben - unabhängig davon, ob vorher Frühförderung in Anspruch genommen wurde. Hier können sie ungefiltert darüber sprechen, wo der Schuh drückt", sagt Gabi Mehmet. Im ersten Jahr stehen ihr, zusammen mit zwei Kolleginnen, 20 Stunden pro Woche für das "Offene Ohr" zur Verfügung. "Das ist ein Anfang, mit dem wir zeigen können, wo der Bedarf der Familien liegt. Der Landkreis hat erfreulicherweise schon signalisiert, das Angebot verstetigen zu wollen."

Die Beratung orientiert sich am individuellen Bedarf von Grundschulkindern bis zum Übergang in die 5. Klasse. Dabei seien einmalige Kontakte ebenso möglich wie langfristige Beratungsgespräche in größeren Abständen. Die Themenpalette reicht von der Schulwahl und dem Umgang mit Barrieren und Ängsten im Schulalltag über den Einsatz von Teilhabe-Assistenz, Nachmittagsbetreuung und Freizeitgestaltung bis hin zu sozialrechtlichen und finanziellen Fragen. "Eine thematische Festlegung gibt es nicht. Wir sind offen für alles, was kommt. Besonders wichtig ist uns die Hilfe zur Selbsthilfe. Zusammen mit den Eltern möchten wir besprechen, was sie selbst aktiv tun können, um das bestehende Problem zu lösen oder zu reduzieren", erklärt Gabi Mehmet ihren Ansatz. Besonderes Augenmerk legt die Lebenshilfe zudem auf Prävention. Deshalb können auch Eltern von Kindern mit drohender Behinderung die Beratung wahrnehmen.