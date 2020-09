Mit poetischem Pinsel

Zeigt eine nur vordergründig heile Welt: Claudia Mühlhans. Foto: Schultz

GIESSEN. Doppelte Neuerung im Foyer der Sparkassenzentrale: Nach einer Krisenpause wird dort jetzt wieder eine Kunstausstellung präsentiert. Unter dem Motto "Shiny Dreams of Evolution" ist ein interessanter, höchst diverser Querschnitt des aktuellen Schaffens der Gießener Malerin und Autorin Claudia Mühlhans zu sehen.

"Wir haben lange überlegt und sorgfältig abgewogen, da wir alle anderen Events bis Oktober abgesagt haben", sagte Ilona Roth, Vorstandsmitglied der Sparkasse, in ihrer Begrüßung. "Aber wir haben immer viel in Kunst und Kultur investiert und wollen eine Plattform für die Menschen der Region sein." Die ursprünglich im Frühjahr geplante Ausstellung war damals wegen der Krise abgesagt worden.

Die Bilder, in kleinen bis sehr großen Formaten, verändern die Szenerie und Inszenierung des nüchternen Foyers nachdrücklich. Claudia Mühlhans, Jahrgang 1953 stammt aus Halle, wuchs jedoch in Gießen auf, machte an der Ricarda-Huch-Schule Abitur und lebt heute als freie Malerin und Schriftstellerin in Gießen. Sie veröffentlichte einen Roman ("Und Abel erschlug Kain", 1992) und gewann 2001 den ersten Internetwettbewerb ("Der Milchtrinker"). Darüber hinaus veröffentlichte sie Gedichte und Kurzgeschichten. Eine vielseitige Künstlerin, die sich eine große Breite an Ausdrucksmöglichkeiten erschlossen hat.

Peter Merck, Laudator und ehemaliger Vorsitzender des Oberhessischen Künstlerbunds (OKB), entdeckt "gemalte Gedanken, die sich in den Bildern verbergen", und sprach die "vordergründig heile Welt" darin an, ein typischer Aspekt im Schaffen von Mühlhans. Zuweilen grundierten "Vergänglichkeit und Melancholie die Bilder, denn die Welt der Gießenerin ist nicht gradlinig. Ihr Werk sei "getragen von Träumen", würdigte Merck die poetische Ader der Künstlerin, sie seien "mit einem poetischen Pinsel gemalt". An erster Stelle stehe die Einfachheit, und tatsächlich sind diese Bilder bei aller gelegentlichen Komplexität nicht schwer zugänglich.

Handwerklich zeigt sich die Künstlerin allerdings vielfältig. Neben Malerei und Aquarell finden sich zeichnerische, textorale und Scherenschnittelemente in den oft collagierten Arbeiten, Mischtechniken reinsten Wassers also. Doch so geschickt und konsequent Mühlhans diese Techniken anwendet, zeigt sie doch stets einen persönlichen Stil. Es ist ebenso reizvoll, sich in einem größeren, kontrastreichen Wuselbilder auf die Spur der erzählten Geschichte zu begeben, wie sich dabei den optischen Stimuli zu überlassen. Wenngleich sich in dieser Schau auch ein paar naive Werke finden, die eigentlich einer früheren Phase ihrer Arbeit zuzuordnen wären, überrascht sie mit ausdrucksstarken Bildern, die auf den ersten Blick gar nicht von ihr zu stammen scheinen. Dann wieder überrascht sie mit einer aquarellartigen Arbeit, die eine klassische Tänzerin in ebensolcher Pose zeigt. In einer überwiegend impressionistisch anmutenden Komposition, die sich nur auf Bewegung, Energie und Emotion konzentriert. Eine der kleineren "Mobilearbeiten" ("Götter") zeigt eine Gestalt mit einem seltsamen Hirschgeweih vor einer Mauer im Sonnenschein.

Mehrere widersprüchlich erscheinende Bildelemente bestimmen die Atmosphäre, die im Wesentlichen von einer trügerischen Idylle geprägt anmutet; eins der wenigen hermetischen Werke. Vor allem jedoch sind 2019 und 2020 offenbar enorm produktive Jahre für die Künstlerin gewesen, die sich inzwischen nicht mehr vorwiegend von naiven Bildideen leiten lässt, sondern sich stärker auf die Gesamtwirkung der Komposition konzentriert. Wer einen repräsentativen Eindruck ihres Schaffens bekommen möchte, ist in der Sparkassen-Zentrale genau richtig.

Bis zum 28. Oktober im Sparkassen-Foyer in der Johannesstraße.