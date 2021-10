Mit Rakete aus Gießen den Sternen entgegen

Aufbruch in "unendliche Weiten": Die Größenordnung von Raketenstarts in Cape Canaveral wird das Projekt der Gießener Studenten allerdings nicht haben. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - "Der Weltraum, unendliche Weiten": An das bekannte Zitat aus dem Vorspann von "Raumschiff Enterprise" werden sich vermutlich nicht nur Fans der Serie erinnern. Passenderweise ist William Shatner alias Captain James T. Kirk erst vor wenigen Tagen im Alter von 90 Jahren ins Weltall geflogen. Was haben nun "Raumschiff Enterprise" und sieben Studenten des Studiengangs Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen an der Justus-Liebig-Universität (JLU) gemeinsam? Nun, sie möchten immerhin eine eigene Rakete bauen und diese dann in den Himmel schicken. Zwar nicht bis zu den Sternen, aber zumindest bis in etwa fünfhundert Meter Höhe.

"Unser Studium war bisher sehr theoretisch und wir haben wenig praktischen Bezug", erzählt Yannic Ewert im Gespräch mit dem Anzeiger. Der 21-Jährige ist Teil der siebenköpfigen Crew und möchte im Rahmen des Projektes mit dem Team eine Rakete konstruieren. "Wir wollen zudem grundlegende Messdaten speichern und die Infos per Transmitter an den Boden schicken." Jeder fange einmal klein an, so auch die Nachwuchswissenschaftler der JLU. "Wir haben alle ein eigenes Themengebiet und tauschen uns regelmäßig aus", berichtet Ewert. Gebaut wird größtenteils mit Teilen aus dem 3D-Drucker, zusätzlich werden kleine Zubehörteile dazugekauft. "Wir suchen derzeit noch Sponsoren. Wir haben die Technische Hochschule Mittelhessen mit an Bord und planen mit 1000 Euro Budget." Die Umsetzung eines Raketenstarts, selbst im kleinen Maßstab, sei in Deutschland an rechtliche Bedingungen gebunden, schildert die Gruppe. Man könne also nicht einfach mal auf einen Acker gehen und den Flugkörper nach Belieben abschießen. Yannik Langewitz und Morris Vath ergänzen, dass die Verwendung der Treibsätze ebenfalls an eine rechtliche Grenze stoße. "Wir planen mit sieben bis acht Treibsätzen, üblich sind vier", so Vath. Neun wären bereits zu viel. "Es geht hier immerhin um Explosionsstoffe", erinnert Langewitz.

Die Rakete selbst ist an der Grenze des Modellbaus angesiedelt, jedenfalls, was die Größe betrifft. "Sie ist 7,5 Zentimeter im Durchmesser, einen Meter lang und einen Kilo schwer. Für Modellbauverhältnisse ist das groß", erklärt Yannic Ewert. Die Außenhülle besteht aus stabiler Pappe, der Rest wird aus dem 3D-Drucker hergestellt. Der Flug soll filmisch festgehalten werden - mithilfe einer Vielzahl von Kameras. "Wir gehen die maximale Treibstoffmenge an. Wir bauen möglichst klein und leicht, dann fliegt die Rakete höher", sagt Yannik Langewitz. Im Übrigen seien gute und aussagekräftige Daten interessanter als ein beeindruckendes Design.

Ambitioniertes Vorhaben: Adrian Brandmeier, Simon Spier, Yannic Ewert, Yarris Winter, Morris Vath, Yannik Langewitz - es fehlt Jonas Derksen - kontruieren eine Rakete. Die soll den Namen "Primum Nostrum", "unsere Erste", tragen. Foto: Leyendecker

Yorris Winter berichtet weiterhin, dass das Team die Flugkurve per Simulation berechnen wolle und im Nachgang mittels dreidimensionaler Darstellungen vergleichen werde. Für die sichere Landung, so Adrian Brandmeier, werden die Bastler zwei Fallschirme verwenden. "Einen kleineren zum Stabilisieren und den Hauptfallschirm zur sicheren Landung." Für den Start selbst werde eine kleine Startrampe errichtet, kündigt Simon Spier an. "Die Rakete geht schnurstracks nach oben. Am Anfang zünden wir vier Treibsätze, dann nach einiger Zeit nochmal vier." Das bedeutet zeitweilig eine Belastung von 16 g - das Sechszehnfache des Gewichts des Konstrukts. Bei der "g-Kraft" handelt es sich um eine "Kraft pro Masse", die auf einen menschlichen Körper, einen Gegenstand oder ein Fahrzeug einwirkt. Diese Kräfte treten zum Beispiel auch bei Achterbahnfahrten oder beim Schleudervorgang einer Waschmaschine auf.

"Es ist eigentlich ein simples Projekt, aber wir machen es so kompliziert wie möglich", meint Yannik Langewitz schmunzelnd. Die Rakete ist Teil einer Prüfungsleistung, die Gruppe muss einen Bericht mit 30 Seiten anfertigen. "Unser Studiengang ist ein kooperativer. Wir können bei beiden Hochschulen Wissen und Beziehungen schöpfen", sagt Adrian Brandmeier. Der zuständige Dozent, Prof. Chris Volkmar (THM), habe sich von Vorhaben und Anspruch der Studierenden begeistert gezeigt. "Die Planung könnte seiner Einschätzung nach den Rahmen sprengen, aber wir haben Technik und Fähigkeit für die Realisierung." Bisher sind sie noch in der Planungs- und Testphase. "Wir bauen die Komponente bis Ende November und testen die Rakete Ende Dezember. Den Start soll es Ende Januar geben", skizziert Yannic Ewert den Zeitplan. Dann soll "Primum Nostrum", zu Deutsch "unsere Erste", gen Gießener Himmel fliegen.