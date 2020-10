Mit Schwert und Wurstpapier

Widmet sich einem historischen Marburger Mordfall: Schriftstellerin Christina Bacher. Foto: Hahn-Grimm

GIESSEN - Eine nette Krimi-Stunde am Sonntagvormittag: Natürlich waren die Zuhörerzahlen bei der Lesung in der Reihe "Einer liest" stark reduziert, wie das so ist in Corona-Zeiten, außerdem herrschte bei offenen Fenstern kräftiger Durchzug im Netanya-Saal des Alten Schlosses. Falls der eine oder die andere im Publikum eine Gänsehaut bekam, musste das aber nicht unbedingt an den kühlen Temperaturen liegen, vielmehr konnte Christina Bacher den Zuhörern mit ihrem neuen Krimi "Hinkels Mord" auch das Gruseln lehren.

Zur Begrüßung wies Uwe Lischper darauf hin, dass die jeweils letzte Veranstaltung der Reihe "Einer liest" traditionsgemäß eine Krimilesung im Rahmen des Krimifestivals sei. Lischper ist der Initiator beider Veranstaltungsreihen, in dieser Funktion bedankte er sich auch bei der Stadt und der Gießener Geschäftswelt für die Unterstützung in schwierigen Zeiten. Eine der Begründerinnen des Marburger Krimifestivals ist Christina Bacher. "Danke, dass du die Fahne für den Krimi so hochhältst", bedankte sie sich bei Lischper. Die Autorin wurde 1973 in Kaiserslautern geboren, wuchs in Marburg auf und absolvierte hier auch einen Teil ihres Germanistikstudiums. Inzwischen lebt sie als Jugendbuchautorin in Köln, wo sie auch ein Textbüro betreibt.

Bevor sie mit dem Lesen startete, stellte sie einige Stationen ihres vielseitigen Schaffens vor: Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin, PR-Beraterin und Pressesprecherin für Verlage, bevor sie sich zunehmend dem Schreiben von Jugendkrimis und Romanen widmete. Zusammen mit dem Journalisten Ulrich Noller entwickelte sie für den Hessischen Rundfunk die Jugendkrimireihe "Bolle und die Bolzplatzbande", die später als Buchreihe veröffentlicht wurde. Sie ist seit 2006 Chefredakteurin der ältesten Straßenzeitung Deutschlands und - gemeinsam mit dem Historiker Martin Stankowski - Initiatorin der "Bürger- und Berber-Stadtrundgänge" in Köln.

ABSAGE IN HUNGEN Wegen ansteigender Corona-Infektionszahlen im Kreis Gießen hat die Stadt Hungen die Krimi-Lesung mit TV-Star Roland Jankowsky am Samstag, 31. Oktober, abgesagt. Die mit 170 Besuchern bereits ausverkaufte Veranstaltung in der Hungener Stadthalle sprengt laut Krimifestival-Organisator Uwe Lischper den Rahmen der aktuell zulässigen Veranstaltungsgröße. Die verschärften Veranstaltungsauflagen und der geforderte zusätzliche Sicherheitsaufwand für die Besucher seien bedauerlicherweise zeitnah nicht umsetzbar. Da ein Ersatztermin mit Jankowsky nicht angeboten werden könne, erhalten Kartenbesitzer den Eintrittspreis dort erstattet, wo sie sie gekauft haben. (red)

Köln und Marburg: Zwei wichtige Stationen im Leben von Christina Bacher. Beide Städte spielen auch in ihrem Kriminalroman "Hinkels Mord" eine wichtige Rolle. Protagonistin Liva Lohrey lebt in Köln. Als in ihrem Marburger Elternhaus eingebrochen und ihre Mutter schwer verletzt wird, muss sie aus Köln in ihre alte Heimat zurückkehren. Alles hier erinnert sie an ihren Bruder Alex, der drei Jahre zuvor unter rätselhaften Umständen verschwand. Wie sich herausstellt, hatte sich der Geschichtsstudent kurz zuvor mit einem historischen Mordfall beschäftigt, der sich 1861 am oberen Dammelsberg zugetragen hat: Die Tagelöhnerin Dorothea Wiegand, genannt das Hinkel, war unter einer alten Eiche grausam ermordet worden. Verhaftet wurde daraufhin der Schuhmacher Ludwig Hilberg, vermutlich Vater ihres ungeborenen Kindes. Nach einer längeren Haft im Marburger Hexenturm wurde er mit dem Schwert hingerichtet. "Die letzte Hinrichtung mit dem Schwert in Hessen", versicherte Autorin Christina Bacher dem Publikum. Nicht nur die Hinrichtung ist überliefert, sondern der gesamte Mordfall. In den Marburger Archiven finden sich ganze Aktenordner voller Protokolle und Beweisstücke.

Um ihre Geschichte besonders anschaulich zu machen, hatte Bacher eine echte "ahl Wurst", mitgebracht, eingepackt in Wurstpapier. Auf so einem Wurstpapier nämlich hatte der Angeklagte Ludwig Hilberg im Hexenturm eine geheime Botschaft einer Mitgefangenen erhalten. Eine kleine Anekdote am Rande, doch schon geht der Kriminalroman weiter - der in zwei Zeitebenen spielt. Zurück in der Gegenwart: Alex scheint etwas herausgefunden zu haben, das ihn veranlasste, die Nachfahren aller damals Beteiligten aufzusuchen. Vielleicht ist er doch noch am Leben? Liva rollt die Ermittlungen um das Verschwinden ihres Bruders neu auf und leuchtet dabei in die eigene dunkle Familiengeschichte ...

Das Interesse des Publikums war geweckt, auch dank des sympathischen Auftretens und des professionellen Vortragsstils der Autorin. Wenn man zwischendurch kleine Geschichten aus der näheren Umgebung hört, von der Bahnstation Friedelhausen zum Beispiel oder von der Ockershäuser Allee in Marburg, oder, weniger angenehm, vom Klinikum auf den Lahnbergen, fühlt man sich doch recht nah dran am Geschehen. Viel Applaus jedenfalls am Ende und dann noch Signierstunde mit gehörigem Abstand.