Mit Stolz auf die Egerländer Mundart

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Die Mundart ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft", schrieb einst Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe. Die Egerländer Mundart ist es wiederum, aus der Ingrid Paulus als Vorsitzende der Gmoi Gießen Kraft schöpft. Daher setzt sie sich für deren Erhalt ein. Das sei generell ein wichtiges Ansinnen, bestätigen Sprachforscher, denn die Vielfalt der Dialekte in Deutschland sei bedroht. Auch, wenn viele Menschen heute noch Mundart sprechen, so gleichen sich nach einer Untersuchung des Erlanger Dialektforschers Sebastian Kürschner gerade lokale Dialekte, die sich oft schon von einem zum anderen Ort unterscheiden, immer mehr an.

Seit 1999 gibt es die wohl bekannteste Sprachwerbung "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" des Bundeslandes Baden -Württemberg, und auch die Bayern sind mächtig stolz auf ihre Mundart, wie natürlich auch Sachsen und Hessen. Weshalb dennoch in vielen Bundesländern immer weniger Dialekt gesprochen wird, könnte seine Ursache darin haben, dass Menschen, die einen starken regionalen Akzent haben, im Schnitt 20 Prozent weniger verdienen als jene, die Hochdeutsch sprechen. Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Studie ("The Wage Penalty of Regional Accents"), die vom National Bureau of Economic Research in den USA veröffentlicht wurde.

Darin nahmen sich die Ökonomen Jeffrey Grogger, Andreas Steinmayr und Joachim Winter der Frage an, ob Dialektsprecher in Deutschland am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Der in England geborene Sprachwissenschaftler Anthony Robert Rowley erforscht bayrische Dialekte und betont, dass "Sprache von ihrem Wesen her nicht nur Mittel zur Mitteilung von Inhalten, sondern ebenso Mittel zum Ausdruck von Identitäten, ja Symbol für das Dazugehören ist". Dazu passt Paulus' Überzeugung: "Eghalandrisch gehört zur hessischen Mundart".

Gerade mal 18 Monate alt war Paulus, als sie nach Gießen kam, ihre Eltern und Großeltern die Heimat verlassen mussten. Von ihnen erhielt sie den Auftrag "Schreib's af, wos d'woißt van Eghaland. Tou's neat sua lang mit dir ümtrogn, morgen kennst des scho vagessn hobn" (Schreib auf, was Du weißt vom Egerland. Trag es nicht zu lange mit Dir herum, morgen könntest Du es schon vergessen haben). Und den nimmt sie bis heute ernst. Tochter und Enkelin dies zu vermitteln, ist das eine, doch die Mundart zu pflegen und nachfolgenden Generationen zu erhalten, das andere.

Um diese zu dokumentieren, wurden etwa Tonaufzeichnungen bei den beliebten Kirwa-Veranstaltungen der Gießener Gmoi gemacht. "Allein der Klang der Aussprache oder ein mundartspezifischer Ausdruck kann uns ein Gefühl von Heimat, von geborgen sein, von Verbundenheit mit einem Landstrich und seinen Bewohnern vermitteln", sieht Paulus die Mundart als Teil der Kulturpflege. "Ich bin der Meinung, hier in Hessen sollte auch die Egerländer Mundart nicht vergessen werden." Viele vertriebene Egerländer fanden ihre zweite Heimat in Hessen. Auch 75 Jahre danach gibt es viele Egerländer, die ihre Muttersprache noch sprechen. Wie bei so vielen ist auch für Paulus die Musik als eine gemeinsame Sprache zu verstehen, die Begegnung ermöglicht, "Fremdheit" überwindet, ein Gefühl von Zugehörigkeit schafft und zudem auch noch den sozialen Zusammenhalt stärkt. "Viele Liedtexte, bekannt geworden durch die Egerländer Blasmusik, singen die hessischen Landsleute heute lauthals und voller Inbrunst mit. Lieder, die quasi adoptiert wurden und zum Volksgut gehören, wie etwa das bei keiner Kirmes fehlende "Brouda Liederle", freut sich Paulus. Voller Stolz erzählt sie, dass gerade dieser von der "Egerländer Nachtigall" Mimi Herold und Helmut Baier von den Biebertaler Musikanten gesungene Kirmes-Dauerbrenner hier aus der Region seinen Siegeszug angetreten hat. Auch, wenn Herold und Baier mittlerweile verstorben sind, so lebt dieses Lied in Egerländer Mundart weiter und ein jeder kann mit einstimmen, wenn es heißt "Brouda Liederle san miar bei da Nocht. Wenn olle Leit schloufn im Wirtshaus san miar ba da Nocht" (Liederliche Brüder sind wir bei Nacht, wenn alle Leute schlafen, im Wirtshaus sind wir bei Nacht).

"Ich bin stolz darauf, dass ich eghalandrisch auch nach so vielen Jahren nicht verlernt habe und noch perfekt sprechen kann. Ich freue mich immer riesig, wenn ich unsere Muttersprache höre, so weiß man doch gleich: Dou san Eghalanda Landsleit dahoim." (Da sind Egerländer Landsleute zu Hause.) "Man spürt sofort ein bisschen Heimatgefühl. Egerländer Tradition in Wort, Musik, Gesang und Volkstanz über 50 Jahre in Original Egerländer Tracht haben mich geprägt und natürlich auch 30 Jahre Gmoivürstäihare". (Vorsitzende der Egerländer Gmoi Gießen).

Auch, wenn für Paulus Erlebnis- und Bekenntnisgeneration einen unterschiedlichen Bezug zu ihrer Mundart haben, "so besteht in jedem Fall die Liebe zur Muttersprache; spricht man die Muttersprache, erlebt man ein Gefühl von daheim sein. Und dieses Gefühl, den heimatlichen Dialekt der Vorfahren zu erhalten und zwischen unseren Nachkommen für eine gewisse Verbundenheit zu sorgen - das ist mein Anliegen". Und das soll schnellstens angegangen werden. Dazu hat Ingrid Paulus bereits Gespräche mit dem Offenen Kanal geführt, wo Veranstaltungen, wie etwa die Eghalanda Kirwa, gezeigt werden sollen. Doch nicht nur in Rückblicken, sondern auch bei künftigen Veranstaltungen der Gmoi, die hoffentlich bald wieder in größerem Rahmen möglich sein werden, soll dann einiges auf Sprachdateien festgehalten und durchgeführt werden - gemäß dem Motto: "Dann reden wir wieder egerländerisch, wie uns der Schnabel gewachsen ist."