Mit Witz, Schwert und Leiche

In seinem neuen Krimi "Fädenzieher" erzählt der Fernwalder Hermann Henn von der geplanten Gründung eines neuen "schlaraffischen Reyches" in Staufenberg. Die Gründungsversammlung des Vereins soll genau in dem Burghotel stattfinden, in dem gerade der milliardenschwere Ölscheich eines arabischen Fürstentums abgestiegen ist. Doch in der Nacht vor den Feierlichkeiten wird der Protokollchef des Scheichs in dessen Bett aufgefunden - mit durchschnittener Kehle. So machen sich die Gießener Kriminalrätin Silke Haus und Rüdiger Bunsenberg, Oberstleutnant a.D., Angehöriger des Freiwilligen Polizeidienstes und Mitglied der Gießener Schlaraffen, daran, Täter und Hintergründe zu ermitteln. Beide sind den Lesern von Henns Krimis mittlerweile wohlbekannt. Doch dann wird auch noch die Marionette Luise Ludmilla gestohlen, die neue Symbolfigur der Schlaraffen.

Der Roman "Fädenzieher" hat 124 Seiten, ein Glossar mit zahlreichen Begriffen der Schlaraffensprache, kostet 10,95 Euro und ist im Autumnus Verlag erschienen. Er ist überall im Buchhandel erhältlich. (bj)