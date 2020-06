Mit YogaZeichen gegen Rassismus setzen

Nora Litzke

GIESSEN (red). In der lichtdurchfluteten "Alten Gießerei" des Hotel & Restaurants Heyligenstaedt in Gießen schwitzen zahlreiche Yogis synchron im Takt der Musik. "Powerful" von Empire Cast ist aktueller denn je, Text und Beat gehen unter die Haut: "I see a colourful future where skin don't define any human", "I matter, you matter, we matter all" und "This is an era for change!".

Aus aktuellem Anlass hat Yogalehrerin Nora Litzke unter dem Motto "Flow for unity" zusammen mit dem "Hotel & Restaurant Heyligenstaedt" ein "Insideflow Yoga Special" organisiert. "Ich wollte aktiv etwas tun und diesen wunderschönen emotionalen Flow an so viele Yogis wie möglich weitergeben. Das Thema Rassismus geht uns alle an." "Insideflow Yoga" ist eine Kombination aus Yoga, Musik und Choreografie. Young Ho Kim, Gründer dieser modernen Yoga-Variante und Inhaber des "Insideyoga Studios" in Frankfurt, hat eine Choreografie zu dem Song "Powerful" kreiert und dazu aufgerufen, ihn unter dem #flowforunity auf Instagram zu posten - als Zeichen gegen Rassismus.

"Heyligenstaedt"-Geschäftsführerin Bettina Leidner stellte mit der "Alten Gießerei" eine 200 Quadratmeter große Räumlichkeit zur Verfügung, die sonst für Hochzeiten und Feiern genutzt wird. Das Echo auf die bereits nach zwei Tagen ausgebuchte Veranstaltung war so überwältigend, dass Nora Litzke und das "Heyligenstaedt" eine "Flow for Charity"-Reihe ins Leben gerufen haben. Das nächste Event wird am 12. Juli stattfinden. Fotos: Glinke