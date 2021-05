Mit Zusammenarbeit zufrieden

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin, Generalmajor Carsten Breuer, verschaffte sich bei einem Besuch in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen (EAEH) in Gießen einen Eindruck von der Kooperation vor Ort. Denn dort sind zurzeit auch Soldaten eingesetzt. Breuer verantwortet die Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) und zeichnet für die Genehmigung der Hilfeleistungsanträge verantwortlich. Mit Regierungspräsident Christoph Ullrich, dem für "Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration" zuständigen Abteilungsleiter Manfred Becker und dem Leiter des Bezirksverbindungskommandos Gießen, Oberst Jürgen Marx, diskutierte er unter anderem über die notwendige Unterstützung während der Pandemie aufgrund personeller Engpässe im Bereich der zivilen Kräfte. Ullrich würdigte den Einsatz der Soldaten beispielsweise bei Testungen und in der Administration. Eine Fortsetzung sei erwünscht, heißt es in einer Pressemitteilung des ZMZ. Danach blieb noch Zeit, mit den Soldaten zu sprechen, die bei den Familienunterkünften sowie im "Medical Point" eingesetzt sind. Sehr erfreut zeigten sich alle Beteiligten über die Äußerungen der zivilen Mitarbeiter, die das Engagement und die gute Integration der Soldaten in die Teams vor Ort hervorhoben.