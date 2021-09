MIT.Bus Gießen investiert in zukunftsfähigen ÖPNV

Zufrieden mit der neuen Busflotte: Matthias Funk, Astrid Eibelshäuser, Matthias Carl, Gerda Weigel-Greilich und Jens Schmidt (von links). Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Acht neue Solobusse sind jetzt auf den Gießener Buslinien unterwegs. Die MIT.Bus, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Gießen (SWG), schaffte weitere Fahrzeuge an, die jetzt auf dem Betriebshof in der Lahnstraße vorgestellt wurden. Die "CITARO C2 S3", so die Bezeichnung der modernen Transportmittel, fahren wie die gesamte Flotte mit Biomethan. Die Fahrzeuge überzeugen mit einer zeitgemäßen Verschlankung ihrer Technik: Sie senkt ihre ohnehin schon niedrigen Emissionswerte noch einmal deutlich. Der neue, sparsame Motor mit 7,7 Liter Hubraum und 302 PS ersetzt die aus heutiger Sicht überdimensionierten 12-Liter-Aggregate der Vorgängermodelle. Die neuen Busse verfügen über ein Hybrid-System: Ein speziell entwickelter Generator erzeugt bei jedem Bremsvorgang Strom, der in einem leistungsfähigen Akku gespeichert und bei Bedarf abgerufen wird.

Seit 2017 fährt die gesamte Fahrzeugflotte der MIT.Bus mit Biomethan - und ist damit nahezu CO 2- neutral unterwegs. Mit der Neuanschaffung stellt das Unternehmen seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz einmal mehr unter Beweis: "Ausgefeilte Technik, der kleinere Motor sowie ein geringeres Leergewicht senken den Kraftstoffverbrauch und machen die Fahrzeuge hocheffizient", erklärt Mathias Carl, Geschäftsführer der MIT.Bus. Die Sonne strahlte in fröhliche Gesichter, als er gemeinsam mit den SWG-Vorständen sowie der SWG-Aufsichtsratsvorsitzenden Astrid Eibelshäuser und Stadträtin Gerda Weigel-Greilich die neuen Fahrzeuge der Öffentlichkeit vorstellte. "Um die Verkehrswende weiter voranzubringen, braucht es einen attraktiven ÖPNV. Mit dem Einsatz moderner, sauberer Technik trägt die MIT.Bus entscheidend zu einer neuen, klimaschonenden Mobilität bei", betont SWG-Aufsichtsratsvorsitzende Astrid Eibelshäuser.

Neben den Aspekten Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielt auch das moderne, funktionelle Design eine entscheidende Rolle. "Durchdachte Details und praktische Funktionen sorgen für höchstmöglichen Komfort für Passagiere und Busfahrerinnen und -fahrer", erklärt Matthias Funk, Technischer Vorstand der SWG. Der Arbeitsplatz des Fahrers besteht aus einem hochwertigen Sitz sowie ergonomischen Bedienelementen. Die Kabinentür mit einer Trennscheibe über die gesamte Türbreite lässt mehr Tageslicht in den Innenraum, sie schützt zudem vor Aerosolen. Eine Videoüberwachung ist integriert.

Die Sicherheit spielt zudem eine große Rolle. Ein Abbiegeassistenzsystem überwacht schlecht oder gar nicht einsehbare Bereiche per Kamera - und schützt damit Fußgänger und Radfahrer. Zudem verfügen die neuen Fahrzeuge über zwei Rollstuhlplätze, von denen jeweils einer auch für E-Scooter geeignet ist. Weitere Besonderheit: das integrierte Fahrgastzählsystem, das wichtige Daten liefert, um das Nahverkehrsangebot stetig anpassen und verbessern zu können.

Rund 2,9 Millionen Euro hat MIT.Bus investiert. "Mit ihrem Bekenntnis zu einer modernen, sicheren und umweltschonenden Busflotte erweist sich die MIT.Bus einmal mehr als wertvoller Partner für die Stadt Gießen", so Weigel-Greilich. Eine Partnerschaft, die trägt. Denn: "Ein zukunftsfähiger Nahverkehr gehört zur Strategie der Stadtwerke, den Umweltschutz durch Einsatz moderner Technik konsequent voranzubringen", ergänzt Jens Schmidt, Kaufmännischer Vorstand der SWG.